"Волшебный имплантат" существует? Что нужно знать каждому пациенту об имплантации зубов

Как разобраться в разнообразии имплантатов обычному человеку, рассказал хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Благодаря такой имплантации за один день (иногда 2-3 дня) можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

Результат с гарантией

— Как обычному человеку выбрать систему имплантатов, на что обращать внимание?

— Выбор должен делать не пациент, а врач, который будет выполнять имплантацию - на основании своего опыта и понимания конкретной ситуации. А пациент должен определиться с выбором врача и клиники, которым доверяет свое здоровье. В нашей клинике мы сами принимаем решение, какую систему целесообразно использовать в том или ином случае, и ставку делаем не на систему, а на исполнение операции – на мастерство и опыт. Мы говорим с пациентом не об имплантатах, которые ставим, а о том, что мы сделаем, какой результат человек получит, и какие гарантии дает клиника. Потому что врач – не коммерсант, клиника – не торговая лавка, а пациент – не покупатель. Наш критерий качественной работы: у человека должны стоять зубы, они должны хорошо выглядеть и функционировать. А какими имплантатами мы этого добьемся, пациенту должно быть все равно. Его должны интересовать результат и гарантии.

— Но ведь не все системы имплантатов одинаково хороши?

— Все сертифицированные имплантационные системы проходят ряд испытаний, проверок, и наличие регистрационного удостоверения, а тем более европейского сертификата ISO или американского сертификата FDA говорит о том, что система не может быть плохой. Все сертифицированные системы одинаково хороши для пациента. Они могут быть неодинаковы для врача, с той позиции, что одна система врачу более удобна, другая менее удобна, одна позволяет ему решать какие-то задачи, другая не позволяет. Пациенту нужен не имплантат, ему нужны зубы.

Когда врач говорит: мы можем тебе поставить вот такой имплантат, он с таким покрытием, у него такая поверхность, благодаря которой будет хорошая остеоинтеграция, а этот имплантат хуже, это как в ресторане: мы можем тебе дать свежую котлету и тебе будет хорошо, а можем дать за полцены позавчерашнюю, но тебе от нее будет плохо. Корректна такая постановка вопроса? Человек не понимает ничего в имплантатах и имплантации. Мало объяснить, какой имплантат будет стоять, придется объяснять и какая фиксация зубов на этом имплантате, чем отличается абатмент одной системы от другой, почему у одной системы мультиюнит 30 градусов, а у другой 32, и так далее, понимаете?

Главное – решение

— Установка дорогого имплантата всем известного производителя не является гарантией успеха?

— Если я одному пациенту поставил такой имплантат, но неправильно поставил коронку – сделал ее выше рядом стоящих зубов, произошло нарушение биомеханики, вся нагрузка пошла на него, имплантат расшатался от перегрузок и выпал через три месяца. А другому поставил имплантат никому не известной фирмы, и он стоит 20 лет. Какой имплантат лучше? Хороший имплантат – это тот, который стоит и обеспечивает необходимый результат. Имплантат – это лишь инструмент, средство достижения цели. Остальное – руки и голова врача, а также слаженная работа всей медицинской команды: хирурга, ортопеда, техника. Желательно, чтобы хирург и ортопед были в одном лице.

Мы не продаем пациентам имплантаты и комплектующие. Мы предлагаем человеку решение его проблемы. И даем на это гарантию.

Международный центр имплантологии, клиника iDent

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