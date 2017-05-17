Врачи предложили жителям Алтайского края одеться в красное

Фтовыставка, инициаторами которой выступили Российское кардиологическое общество и компания "Байер", является частью социально-образовательной программы по профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний "Пульс жизни". В ней известные люди Ирина Слуцкая, Зара, Жасмин, Юлия Началова и другие вместе с врачами-кардиологами сказали "Да!" здоровому сердцу и обратились к россиянам с личным призывом задуматься о состоянии здоровья.

Подобные выставки уже прошли в Москве, Самаре, Новосибирске, Архангельске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре и Ростове-на-Дону.

В этот же день при поддержке краевого кардиологического диспансера в Барнауле пройдет конференция "Молодой пациент. Риски развития сердечно-сосудистой патологии, выявление, особенности терапии". Доклады о новых методиках лечения и диагностики расскажут профессора Новосибирска и Томска.