Врачи предложили жителям Алтайского края одеться в красное

Министерство здравоохранения Алтайского края проведет 18 мая необычную акцию "Красное платье". В этот день в Барнауле откроется фотовыставка, посвященная проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, а всем неравнодушным предлагают прийти на нее в красном.
Фтовыставка, инициаторами которой выступили Российское кардиологическое общество и компания "Байер", является частью социально-образовательной программы по профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний "Пульс жизни". В ней известные люди Ирина Слуцкая, Зара, Жасмин, Юлия Началова и другие вместе с врачами-кардиологами сказали "Да!" здоровому сердцу и обратились к россиянам с личным призывом задуматься о состоянии здоровья.
Подобные выставки уже прошли в Москве, Самаре, Новосибирске, Архангельске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре и Ростове-на-Дону.
В этот же день при поддержке краевого кардиологического диспансера в Барнауле пройдет конференция "Молодой пациент. Риски развития сердечно-сосудистой патологии, выявление, особенности терапии". Доклады о новых методиках лечения и диагностики расскажут профессора Новосибирска и Томска.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.