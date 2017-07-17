Здоровье

Жителей Барнаула приглашают на бесплатную консультацию врача-косметолога, дерматолога

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Сегодня, 12:30.
Здоровье

Только 20 и 21 июля в медицинском центре "Леге Артис" пройдут бесплатные консультации косметолога и дерматолога.

Анастасия Теплякова, врач-косметолог, дерматолог.
Анастасия Теплякова, врач-косметолог, дерматолог. Фото : архив Медицинского инновационного центра "Леге Артис".

Почему появились акне, с какого возраста можно посещать косметолога, как убрать нежелательные волосы, сосудистую сетку или мимические морщины? Наш врач ответит на все ваши вопросы, касающиеся красоты или здоровья кожи.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3852) 555-373, 60-48-48. При себе иметь паспорт.

Медицинский инновационный центр "Леге Артис"

Адрес: г. Барнаул, Партизанская, 132
Тел.: (3852) 555-373, 60-48-48
Сайт: legeartis-altay.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО МИЦ "ЛЕГЕ АРТИС". Срок проведения акции: 20 и 21 июля 2017 г. Подробная информация по телефонам: +7 (3852) 555-373, 60-48-48.

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