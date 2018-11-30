Алтайский молокозавод запустит современную творожную линию

Предприятие «Алтайская буренка» в Зональном районе завершает инвестиционный проект по строительству нового творожного цеха. Об этом сообщили 28 ноября во время празднования Дня работника сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В Алтайпищепроме уточнили: строительные работы на объекте уже окончены. На предприятии ожидают поступление основной части оборудования, после чего начнется монтаж.

Как сообщал ранее Сергей Романов, генеральный директор молокозавода, новое оборудование позволит предприятию увеличить выпуск творожной продукции. Каких объемов достигнет «Алтайская буренка», руководитель тогда не рассказал, сославшись на то, что все будет зависеть от рынка сбыта.

Объем инвестиций в проект Романов оценивал в 100 млн рублей. В общей сложности в 2018 году региональные предприятия вложили в свое обновление около 3,7 млрд рублей.

Что выпускает «Алтайская буренка»?

Предприятие входит в число основных производителей молочной продукции в регионе. В 2013 году на заводе приступили к реализации нового инвестиционного проекта.

На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции

Объем строительства оценивался в 40 млн рублей, еще 100 млн рублей было направлено для закупки современного оборудования. В итоге завод увеличил свои мощности по выпуску продукции до 150−180 тонн в сутки.