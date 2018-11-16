Делаем правильный выбор или Как распознать действительно полезные функциональные продукты

Без соли
Такая информация может соответствовать действительности только при условии, если содержание натрия не более 0,05 грамма, а соли — не более 0,13 грамма на каждые 100 граммов продукта. Однако производители не всегда указывают это соотношение на упаковке. Поэтому специалисты советуют потребителям выбирать продовольствие с нанесенной цветовой индикацией, так называемым «светофором», задача которой — предупредить о содержании вредных для здоровья веществ, в том числе и соли.
Без холестерина
Информация о том, что в пищевом продукте холестерин отсутствует, может быть приведена в маркировке только в том случае, если содержание этого вещества составляет не более 0,005 грамма на 100 граммов самого продукта. И при условии, что количество насыщенных жирных кислот не превышает 1,5 грамма.
Содержит витамины
Продукция является источником витаминов и минеральных веществ, только если их содержание в продукте составляет не менее 15% от суточной потребности (таблицу суточной потребности смотрите ниже). В случае с функциональными продуктами данное содержание должно быть указано на этикетке.
Источник клетчатки
Продукт, который по праву можно назвать источником пищевых волокон, должен содержать не менее 3 граммов этого вещества на каждые 100 граммов продукции. Высокое содержание пищевых волокон — это 6 граммов. Ожидаемый благоприятный эффект при систематическом потреблении — способствуют усилению перистальтики кишечника.
С высоким содержанием белка
Если на упаковке вы видите подобную надпись, надо иметь в виду, что действительности она соответствует только при условии, что минимум 20% энергетической ценности пищевого продукта обеспечивается именно белком.
Низкокалорийный продукт
Таковым можно считать только тот продукт, в котором содержится не более 40 ккал (170 кДж) на 100 граммов. Если же мы выбираем функциональный сок или морс, то здесь расчет другой: не более 200 ккал (80 кДж) на 1 литр жидкости. Напитки и продукты, в которых эти показатели превышены, уже не могут считаться низкокалорийными.
Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии
|
Основные пищевые вещества
|
Рекомендуемый уровень суточного потребления
|
Белки, г
|
75
|
Жиры,
в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г
|
83
11
|
Усвояемые углеводы,
в том числе сахар (сахароза), г
|
365
65
|
Пищевые волокна, г
|
30
|
Кальций, мг
|
1000
|
Фосфор, мг
|
800
|
Железо, мг
|
14
|
Магний, мг
|
400
|
Цинк, мг
|
15
|
Йод, мкг
|
150
|
Селен, мг
|
0,07
|
Калий, мг
|
3500
|
Витамин А, мкг
|
800
|
Витамин D, мкг
|
5
|
Витамин Е, мг
|
10
|
Витамин С, мг
|
60
|
Тиамин, мг
|
1,4
|
Витамин В12, мкг
|
1
|
Пантотеновая кислота, мг
|
6
Источник: технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)