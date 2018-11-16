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Делаем правильный выбор или Как распознать действительно полезные функциональные продукты

На этикетках пищевых продуктов часто можно увидеть пометки «без соли», «без холестерина», «содержит витамины» и другие. Но не всегда можно верить этим обещаниям. Любые показатели пищевой ценности или наличие ингредиентов доказывается протоколами испытаний. Как же в таком случае действовать? Специалисты испытательного центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ рассказали, как разобраться в маркировке функциональных продуктов и сделать правильный выбор.

Полезные продукты.
Полезные продукты.
СС0

Без соли

Такая информация может соответствовать действительности только при условии, если содержание натрия не более 0,05 грамма, а соли — не более 0,13 грамма на каждые 100 граммов продукта. Однако производители не всегда указывают это соотношение на упаковке. Поэтому специалисты советуют потребителям выбирать продовольствие с нанесенной цветовой индикацией, так называемым «светофором», задача которой — предупредить о содержании вредных для здоровья веществ, в том числе и соли.

Без холестерина

Информация о том, что в пищевом продукте холестерин отсутствует, может быть приведена в маркировке только в том случае, если содержание этого вещества составляет не более 0,005 грамма на 100 граммов самого продукта. И при условии, что количество насыщенных жирных кислот не превышает 1,5 грамма.

Содержит витамины

Продукция является источником витаминов и минеральных веществ, только если их содержание в продукте составляет не менее 15% от суточной потребности (таблицу суточной потребности смотрите ниже). В случае с функциональными продуктами данное содержание должно быть указано на этикетке.

Полезные продукты.
Полезные продукты.
СС0

Источник клетчатки

Продукт, который по праву можно назвать источником пищевых волокон, должен содержать не менее 3 граммов этого вещества на каждые 100 граммов продукции. Высокое содержание пищевых волокон — это 6 граммов. Ожидаемый благоприятный эффект при систематическом потреблении — способствуют усилению перистальтики кишечника.

С высоким содержанием белка

Если на упаковке вы видите подобную надпись, надо иметь в виду, что действительности она соответствует только при условии, что минимум 20% энергетической ценности пищевого продукта обеспечивается именно белком.

Низкокалорийный продукт

Таковым можно считать только тот продукт, в котором содержится не более 40 ккал (170 кДж) на 100 граммов. Если же мы выбираем функциональный сок или морс, то здесь расчет другой: не более 200 ккал (80 кДж) на 1 литр жидкости. Напитки и продукты, в которых эти показатели превышены, уже не могут считаться низкокалорийными.

Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии

Основные пищевые вещества

Рекомендуемый уровень суточного потребления

Белки, г

75

Жиры,

в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г

83

11

Усвояемые углеводы,

в том числе сахар (сахароза), г

365

65

Пищевые волокна, г

30

Кальций, мг

1000

Фосфор, мг

800

Железо, мг

14

Магний, мг

400

Цинк, мг

15

Йод, мкг

150

Селен, мг

0,07

Калий, мг

3500

Витамин А, мкг

800

Витамин D, мкг

5

Витамин Е, мг

10

Витамин С, мг

60

Тиамин, мг

1,4

Витамин В12, мкг

1

Пантотеновая кислота, мг

6

Источник: технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)

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