Директор барнаульского зоопарка рассказал о своих вкусовых пристрастиях и любимых алтайских продуктах

Сергей Писарев — человек очень активный и энергичный. Глядя на него, и не скажешь, что ему уже 60 лет. В роду Сергея Викторовича достаточно долгожителей. Например, больше 80 лет прожили все его бабушки и дедушки. Несмотря на хорошую наследственность, наш герой старается вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Обычно на столе у него только натуральные алтайские продукты.

Сергея Писарева без преувеличения можно назвать гурманом, но не потому, что он предпочитает изысканные блюда, а потому, что внимательно относится к тому, из чего они сделаны.

Если на его столе мясо, то только натуральное, алтайское. Покупает он его сам, для этого отправляется на фермерский рынок. По словам Сергея Писарева, здесь можно найти и другие вкусные и свежие продукты — местные сыры, молоко, кефир, йогурты и другое.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка:

Мы часто рассуждаем на тему правильного питания. И сами же себя пичкаем непонятно чем. Ведь иногда даже не смотрим на этикетку продуктов, которые покупаем. Ученые доказали, что консерванты, красители, содержащиеся в них, негативно влияют на наш организм, забивают сосуды, клетки, ткани. В итоге потом нам никакие таблетки не помогают.

Для себя Сергей Писарев решил: надо отказаться от фастфуда, продуктов с долгим сроком годности и перейти только на домашнюю пищу. Кстати, постоять у плиты он любит сам. А пару лет назад даже участвовал в кулинарном соревновании на популярном гастрономическом фестивале «Дни алтайского сыра».

Сергей Писарев: «Мы начали забывать вкус домашней еды» Анна Зайоква

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка:

Мы начали забывать вкус домашней еды, молодое поколение даже не знает, как пекут булочки, сдобные шанежки. А детям и внукам нужно об этом рассказывать и приучать их к правильной культуре питания.

Кстати, в детстве наш герой вместе с сестрой частенько оставались дома одни. И тогда устраивались настоящие кулинарные «гонки» — кто вкуснее приготовит. Кулинарные секреты Сергей Викторович перенимал от своей бабушки, которая была поваром. Он частенько наблюдал, как она готовит.

Сейчас директор Барнаульского зоопарка из алтайских продуктов особенно любит молочку: натуральную сметану, творог, свежее молоко. Причем наш герой уверяет, что вкус молочных продуктов в разных районах края тоже разный. Сергей Писарев смеется: особенно все вкусно на его родине, в Змеиногорском районе.

Здесь же он покупает алтайский мед, особенно незаменимый в зимнее время года. Крепкий чай с медом помогает ему противостоять простуде и гриппу. Для человека, который подолгу проводит время на свежем воздухе и в дождь, и в ветер, это особенно важно.

Кстати, чай Сергей Викторович тоже заваривает сам и исключительно с алтайскими целебными травами. Благо травяные сборы — настоящий кладезь витаминов — местные производители выпускают в избытке. К полезному и вкусному чаепитию Сергей Писарев приучил и всех своих близких.

В семье Писаревых уже стало традицией, что по выходным они собираются вместе — родители, дети и внуки. Стол в таких случаях всегда накрывает глава семейства. Сергей любит побаловать близких чем-нибудь особенным, но обязательно из местных ингредиентов.