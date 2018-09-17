«Иногда можно себя и побаловать»: как держит себя в прекрасной форме руководитель проекта «Герои нашего двора»

Анна Серова — девушка активная и занятая. Она руководит департаментом по связям с общественностью Федерации бокса Алтайского края, развивает свой бренд одежды. Благодаря ей в регионе проходит акция «Герои нашего двора» и жители краевой столицы могут увидеть талантливых спортивных детей на огромных билбордах. Несмотря на постоянную занятость, Анна большое внимание уделяет здоровому питанию. Правильные привычки она прививает и своим сыновьям, для которых является прекрасным примером.

Золотому принципу здорового питания — мало, но часто — Анна Серова придерживается уже давно. Она рассказывает: как только свой рацион разделила на небольшие порции и начала питаться дробно, сразу стали заметны результаты. А что может быть приятнее для молодой девушки, чем красивое отражение в зеркале.

Утро нашей героини начинается со стакана воды комнатной температуры. Именно так можно «запустить» еще дремлющий организм и настроить его на рабочий лад. Далее следует завтрак, который непременно включает в себя алтайские каши — пшенную с тыквой, кукурузную, овсяную.

Анна Серова,

руководитель проекта «Герои нашего двора»:

Я стараюсь, чтобы завтрак был не очень плотный, потому что в утреннее время у меня обычно тренировка. Раньше я была убеждена, что на завтрак полезен творог. Но специалист по питанию меня убедил, что этот продукт перед физическими нагрузками употреблять нежелательно, так как он долго усваивается в организме.

На обед обычно легкий супчик, рыба или кусочек мяса с овощами. На перекус может пойти овощной салат, соки или фруктовые смузи, которые объединяют в себе и вкус, и пользу.

Вечером, если до сна еще далеко, Анна может себе позволить что-нибудь из белковой пищи. Если время позднее, а есть хочется, она обходится стаканом воды.

Анна Серова,

руководитель проекта «Герои нашего двора»:

В моем рационе вообще нет таких продуктов, как майонез и кетчуп. От них я уже давно отказалась и ничуть не жалею.

По ее словам, привычка питаться правильно пришла не сразу. Чтобы сильно не мучиться, Анна решила, что иногда можно себя и побаловать. Однажды, проезжая по городу, она увидела вывеску точки питания с шаурмой и не смогла устоять.

Анна Серова,

руководитель проекта «Герои нашего двора»:

Я заказала маленькую шаурму без соуса и съела половину с огромным удовольствием. Поругала себя немного, а потом пришла к выводу, что полностью ограничивать себя нельзя.

Надо сказать, что алтайские продукты у девушки всегда присутствует на столе. Она любит сыр местного производства, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Мед — это вообще особая тема. Дедушка у Анны был пасечником, поэтому мед она любит с детства. Съесть ложечку меда с чаем она любит и сейчас.

Анна рассказывает, что своих сыновей также приучает к правильному питанию. Разрекламированную газировку она заменяет на алтайские соки и напитки, они уж точно вкуснее и полезнее. Если есть возможность, фрукты и овощи старается покупать только местные.

Анна Серова,

руководитель проекта «Герои нашего двора»: