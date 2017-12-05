Известный на Алтае производитель сырной "косички" расширяет производство

На молочном предприятии "Рикон" в Калманском районе полным ходом идет реконструкция. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Олег Махнаков. По его словам, к основному производству уже пристроили два новых здания. Внутри них идет отделка. Кроме того, на молочный завод начали завозить новое оборудование.
Как сообщил Олег Махнаков, полностью завершить все работы по реконструкции предприятия планируется к лету 2018 года. Ранее руководитель "Рикона" сообщал, что перестраивать предприятия будут в несколько этапов. На первом этапе планировалось увеличить перерабатывающие мощности завода до 40-50 тонн молока в сутки, а в последующем — до 60 тонн. До реконструкции они составляли 30 тонн.
Напомним, завод "Рикон" был организован в 2001 году. В настоящее время около 70% своей продукции, мягкого сыра и сырной "косички", предприятие реализует на территории Алтайского края, остальное — за его пределами. География поставок раскинулась от Москвы и до Дальнего Востока. Помимо переработки в его структуру входит ферму с общим поголовьем 1,5 тыс голов крупно-рогатого скота. Кроме этого Олег Махнаков развивает два крупных кооператива по закупке молока у населения в Тальменском и Топчихинском районах. По его словам, после того как "Рикон" увеличит мощности по переработке, сырье будет закупаться именно в личных подсобных хозяйствах.
- Эксперты алтайской пищевой отрасли обсудили итоги года и выдвинули номинантов премии "Менеджер года"
- Известный на Алтае молочный завод выпустит новый йогурт и творог для детей
- "Курорт Белокуриха" будет выпускать эксклюзивные полуфабрикаты из мяса, овощей и рыбы
- Алтайские предприятия презентовали в Новосибирске "двойные" пельмени и тушенку по ГОСТу
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.