Алтайские продукты

Известный на Алтае производитель сырной "косички" расширяет производство

Сегодня, 14:21.
Экономика

На молочном предприятии "Рикон" в Калманском районе полным ходом идет реконструкция. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Олег Махнаков. По его словам, к основному производству уже пристроили два новых здания. Внутри них идет отделка. Кроме того, на молочный завод начали завозить новое оборудование.   

Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе . Фото : Олег Богданов.

Как сообщил Олег Махнаков, полностью завершить все работы по реконструкции предприятия планируется к лету 2018 года. Ранее руководитель "Рикона" сообщал, что перестраивать предприятия будут в несколько этапов. На первом этапе планировалось увеличить перерабатывающие мощности завода до 40-50 тонн молока в сутки, а в последующем — до 60 тонн. До реконструкции они составляли 30 тонн.

Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе .
Производство сыра на предприятии "Рикон" в Калманском районе

Напомним, завод "Рикон" был организован в 2001 году. В настоящее время около 70% своей продукции, мягкого сыра и сырной "косички", предприятие реализует на территории Алтайского края, остальное — за его пределами. География поставок раскинулась от Москвы и до Дальнего Востока. Помимо переработки в его структуру входит ферму с общим поголовьем 1,5 тыс голов крупно-рогатого скота. Кроме этого Олег Махнаков развивает два крупных кооператива по закупке молока у населения в Тальменском и Топчихинском районах. По его словам, после того как "Рикон" увеличит мощности по переработке, сырье будет закупаться именно в личных подсобных хозяйствах.    

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