Известный на Алтае производитель сырной "косички" расширяет производство

Как сообщил Олег Махнаков, полностью завершить все работы по реконструкции предприятия планируется к лету 2018 года. Ранее руководитель "Рикона" сообщал, что перестраивать предприятия будут в несколько этапов. На первом этапе планировалось увеличить перерабатывающие мощности завода до 40-50 тонн молока в сутки, а в последующем — до 60 тонн. До реконструкции они составляли 30 тонн.

Напомним, завод "Рикон" был организован в 2001 году. В настоящее время около 70% своей продукции, мягкого сыра и сырной "косички", предприятие реализует на территории Алтайского края, остальное — за его пределами. География поставок раскинулась от Москвы и до Дальнего Востока. Помимо переработки в его структуру входит ферму с общим поголовьем 1,5 тыс голов крупно-рогатого скота. Кроме этого Олег Махнаков развивает два крупных кооператива по закупке молока у населения в Тальменском и Топчихинском районах. По его словам, после того как "Рикон" увеличит мощности по переработке, сырье будет закупаться именно в личных подсобных хозяйствах.