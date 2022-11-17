17 ноября
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Алтайские продукты

Крупный экспортер в непростой ситуации все же запускает маслозавод на Алтае

Компания «Сиболеум», сотрудничающая с экспортным союзом SEUS, на следующей неделе запускает новый цех по выпуску растительных масел. В структуре SEUS он станет уже четвертым по счету. Открыть производство инвестор планировал еще в 2021 году, но из-за кризисных явлений строительство затянулось.

Масло, продукты.
Масло, продукты.
СС0

Цех имеет три производственных этажа общей площадью более 1 тыс кв. м. Установлены 12 емкостей по 50 тонн масла каждая. Пока станки настроены на отжим льняного и рапсового масла, но в дальнейшем будут производить и подсолнечное масло.

Аналогичных предприятий в Заринском районе нет, отмечают в компании «Сиболеум». После выхода на производственную мощность по сырью, завод будет производить масла 57 тонн в сутки.

«Производство является полностью безотходным. Выжатое масло используется в технической и пищевой промышленности, жмых идет как основная кормовая добавка для скота, а лузга от семечек прессуется в пеллеты (дрова) и используется для отопления в зимний период», — говорится в официальном сообщении.

Рапс.
Рапс.
СС0

Как проходило строительство

Новый цех инвестор возвел на территории элеватора в Заринске. В феврале 2020 года на торгах по банкротству (предприятие прежде входило в агрохолдинг «Изумрудная страна») выкупила структура экспортного союза SEUS.

Через полгода через элеватор был восстановлена: отремонтированы восемь складов емкостью 3,2 тыс. тонн каждый, смонтированы новые линии подработки зерна, введены в эксплуатацию сушилки, приведены в порядок железнодорожные пути для отгрузки зерна вагонами.

В конце июля 2020 года элеватор принял первую партию зерна и вышел на производственные мощности.

Заринский элеватор.
Заринский элеватор.
Одноклассники.

В том же 2020 году инвестор задумался о строительстве маслоцеха. Реализовать проект планировалось в кратчайшие сроки, однако из-за резкого скачка цен на стройматериалы и непростой экономической ситуации работы затянулись почти на полтора года.

Где уже запущено производство

«Сиболеум» при поддержке SEUS таким образом достроил уже четвертый маслоцех в Алтайском крае. Аналогичные производства работают в Завьяловском, Мамонтовском и Алейском районах.

Отгрузка масел производится во все регионы России и за рубеж.

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