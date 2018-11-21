Мистер протеин: как на Алтае производят специализированное спортивное питание

В современном мире слишком большое движение событий, жизнь активного человека представляет забег на длинную дистанцию, необходимо всегда и везде успеть. Среди множества дел люди забывают о немаловажной детали: для нормальной жизнедеятельности нужно полноценное питание. В помощь человеку современные технологии представили широкий выбор различных добавок, называемых спортивным питанием, которыми можно, например, заменить один прием пищи и укрепить свой организм. Как выпускаются эти функциональные продукты на Алтае, посмотрим на примере бийского завода «Эвалар».

Производство спортпита — очень скрупулезный и кропотливый процесс. Начинается он с приема и оценки качества поступаемого сырья.

Сразу отметим, большинство мировых производителей спортивного питания сами сырье не выпускают. Те самые заветные компоненты, которые содержат в себе белок, аминокислоты, витамины и прочие «кирпичики» для строительства красивого тела, они приобретают у специализированных компаний.

Необходимые ингредиенты алтайское предприятие закупает у надежных поставщиков в Западной Европе и Америке.

Вадим Санников,

руководитель группы по развитию собственной торговой марки «Эвалар»:

Качество алтайского спортивного питания ничуть не уступает импортным аналогам. Технологии производства постоянно модернизируются, а используемое сырье отвечает самым строгим требованиям технических регламентов, вся продукция соответствует стандарту качества GMP.

Как только специалисты завода подтверждают, что сырье качественное, выдается протокол соответствия сырья, после чего оно поступает на производство.

Производственный процесс здесь происходит в так называемой чистой зоне с многоуровневым контролем безопасности — начиная от требований соблюдения гигиены, специальной одежды персонала и заканчивая требованиями чистых помещений и систем воздухоподготовки.

Смешивание ингредиентов происходит в специальных «бочках», которые чем-то напоминают центрифуги для подготовки космонавтов.

Электронная «начинка» смесительного оборудования позволяет в точности соответствовать рецептуре определенной смеси.

Процесс производства. Анна Зайкова

После того как смесь готова, она поступает на линию фасовки и упаковки. Спортивное питание на Алтае выпускается в форме капсул, саше, сухих смесей и батончиков.

Лаборатория при производстве спортпита дополнительно исследует уже готовый продукт на точное соответствие дозировкам и требованиям качества. Лишь после проверок продукты для спортсменов попадают на склад, откуда уже отправляется по специализированным магазинам и аптекам по всей России.

Процесс производства. Анна Зайкова

Цифра

82 наименования функциональных продуктов, предназначенных для диетического профилактического питания, в том числе спортсменов, производят алтайские предприятия. Помимо завода «Эвалар» в этом направлении работают такие предприятия, как «Алтайский букет», «Алтай-Селигор», «ЮГ», «Магмасвет», «Пантопроект», «Елунинский пищевой комбинат» и другие. Они выпускают фитосборы, бальзамы, сиропы, эликсиры, кисели, смеси для приготовления коктейлей, масла, батончики и даже жевательные резинки.

Продукция. Анна Зайкова Продукция. Анна Зайкова Продукция. Анна Зайкова

Факт

Спортивное питание разделяют на несколько основных видов.

Протеины — добавки , изготовленные на основе белковых смесей. Источник белка может быть разным: сывороточный , яичный , казеиновый. Каждый белок имеет свою скорость усвоения и может быть использован спортсменами для достижения различных целей — как для похудения , так и для набора массы.

— добавки изготовленные на основе белковых смесей. Источник белка может быть разным: сывороточный яичный казеиновый. Каждый белок имеет свою скорость усвоения и может быть использован спортсменами для достижения различных целей — как для похудения так и для набора массы. Гейнеры — добавки , изготовленные на основе белково-углеводных смесей. Основная функция гейнера — увеличение массы тела и быстрое восполнение энергетических запасов организма.

— добавки изготовленные на основе белково-углеводных смесей. Основная функция гейнера — увеличение массы тела и быстрое восполнение энергетических запасов организма. Аминокислотные комплексы — строительный материал для всех белков в организме. Используются как источник энергии , для увеличения синтеза белка , подавления катаболизма и улучшения восстановления после тренировок.

— строительный материал для всех белков в организме. Используются как источник энергии для увеличения синтеза белка подавления катаболизма и улучшения восстановления после тренировок. Энерготоники и предтренировочные комплексы — добавки , которые содержат комплекс компонентов , способствующих повышению выносливости , продуктивности тренировок и более быстрому восстановлению.

— добавки которые содержат комплекс компонентов способствующих повышению выносливости продуктивности тренировок и более быстрому восстановлению. Добавки для связок и суставов ( хондопротекторы). При интенсивных тренировках суставы спортсмена требуют дополнительной поддержки. Данные добавки содержат в своем составе такие компоненты , как глюкозамин , хондроитин , метилсульфонилметан , а также различные противовоспалительные экстракты , способствующие восстановлению хрящевой ткани , стимулирующие процессы регенерации.

Как работает спортивное питание?

Сразу скажем, что обычную пищу спортпит не вытесняет, а лишь дополняет получение нужных организму веществ. Специалисты отмечают, что он не дает резкого эффекта, зато насыщает организм теми необходимыми компонентами, которые способствуют качественному тренировочному процессу и восстановлению.

Бад. Не является лекарственным средством.