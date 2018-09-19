Пищевая промышленность в Алтайском крае сохраняет положительную динамику развития

Тему поддержки и развития экспортного потенциала Алтайского края по отправке зерна и продуктов его переработки железнодорожным транспортом 30 августа в управлении пищевой промышленности обсудила группа экспертов. Среди них — производители, представители РЖД и местные власти.

В настоящее время в Алтайском крае прорабатывается вопрос о открытии дополнительных станций, способных обеспечивать погрузку на железнодорожные платформы контейнеров для отправки мукомольно-крупяной продукции, а также зерна и семян масличных культур на экспорт.

Контейнерные грузовые перевозки сегодня — это один из самых надежных и рентабельных способов транспортировки, особенно на дальние расстояния. Груз в контейнере не нуждается в перегрузке, перетарке до прибытия на место назначения. Если в пути происходит смена транспорта, например, железнодорожного на автомобильный или морской, то перегружается только контейнер.

Представители зерноперерабатывающих предприятий одобрили инициативу «РЖД» и проводят работу по изучению возможности наращивания отгрузок с использованием данного вида транспорта.

Барнаульский ВРЗ выпустил первую партию вагонов-хопперов. Иван Кузьмин

Отметим, что органами исполнительной власти Алтайского края в настоящее время, в соответствии с поручениями президента России по увеличению несырьевого экспорта, проводится разработка региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», одной из важнейших задач которого является создание экспортно ориентированной инфраструктуры.

«Киприно» запустило новый завод

Группа компаний «Киприно» в августа презентовала новое предприятие по фасовке сыров в Барнауле. Проект был реализован с государственным сопровождением и финансовым поручительством. Компания получила гарантии регионального оператора под кредит в банке.

Поручительство в рамках программы стимулирования кредитования субъектов предпринимательства и программы Минсельхоза России дало возможность «Киприно» привлечь льготное инвестиционное кредитование по ставке 5% годовых.

Как сообщает Алтайпищепром, за время строительства проведены масштабные работы по перепланировке здания, совершенствованию инженерных систем и модернизации производственных линий. С запуском нового завода возможности по фасовке сыров у компании увеличились в два раза. Теперь «Киприно» может ежемесячно выпускать и реализовывать 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

«День мясного гурмана» стал фестивалем

Традиционный праздник в этом году поменял свой формат. Из выходной ярмарки он превратился в настоящий фестиваль. «День мясного гурмана» с успехом прошел в Барнауле 1 сентября.

Организаторами праздника выступило управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, «Мясной союз Алтая».

Продукцию презентовали 10 предприятий-переработчиков. Это «Алейский мясокомбинат», «Народный продукт», «Алтайский мясоперерабатывающий завод», «Вкусная жизнь», «Алтайские колбасы», индивидуальный предприниматель Леонид Санников, «Сибирский вкус», «Чикен-Дак», Каменский мясокомбинат «Восход» и «Пятачок Плюс». Всего на «Дне мясного гурмана» продали более трех тонн мясной продукции. Гостями семейного фестиваля стали более 10 тысяч человек.

«День мясного гурмана» Олег Богданов

«ЭкоНива» заходит на Алтай

Холдинг «ЭкоНива», крупнейший производитель молока в России, намерен построить в крае животноводческий комплекс. Об этом в начале сентября сообщил руководитель компании Штефан Дюрр. Он провел переговоры с руководством региона и подписал соответствующее соглашение.

«ЭкоНива» начнет строительство крупного животноводческого комплекса уже в 2018 году. Располагаться он будет в Тальменском районе. Здесь для строительства нового комплекса «ЭкоНивы» власти выделили два участка. Один — непосредственно под сам комплекс, другой — для кормопроизводства. Для обеспечения кормами дойного стада в 3−3,5 тыс. голов инвестору необходимо около 6 тысяч га земель.

Коровы. Олег Богданов

Завершить проект планируется в 2020 году. К этому времени инвестор готов рассмотреть и возможность создания на Алтае молокоперерабатывающего предприятия.