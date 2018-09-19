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PepsiCo презентует новый инвестпроект на крупнейшем молочном заводе на Алтае

25 сентября Алтайский край посетит президент PepsiCo Россия Нил Старрок. Он должен встретиться с губернатором Виктором Томенко и осмотреть «Рубцовский молочный завод», входящий в структуру компании. В этом году на предприятии завершили крупный инвестиционный проект.

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
Олег Богданов

Работы на предприятии велись в двух направлениях. Одно из них — строительство современных локально-очистных сооружений для полноценной очистки промышленных и ливневых стоков на молочном предприятии. Сооружения соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к подобным производственным объектам.

Также на заводе запустили вторую линию деминерализации подсырной сыворотки до уровня в 35%. Продукт широко востребован на рынке и используется в молочной, кондитерской, хлебобулочной промышленности и других направлениях производства.

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
Олег Богданов

25 сентября планируется встреча Виктора Томенко и Нила Старрока. Скорее всего, переговоры они проведут в Барнауле. Есть вероятность, что из-за высокой загруженности губернатор края не поедет в Рубцовск. На молочном заводе PepsiCo он побывал чуть больше месяца назад.

Стороны планируют обсудить развитие инвестором собственного животноводства на территории края и возможности открытия на предприятии производства детского питания.

Чем известен молочный завод в Рубцовске

«Рубцовский молочный завод» входит в структуру транснациональной компании PepsiCo. Более 10 лет назад здесь наладили производство сыра «Ламбер», который продается по всей России и вывозится за пределы страны.

В 2015 году на предприятии завершился крупный инвестиционный проект, в который вложили около 300 млн рублей. Здесь установили новое оборудование, позволившее увеличить мощности по производству сыра до 70 тонн в сутки, переработке сырой сыворотки — до 900 тонн.

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
Олег Богданов

На открытие предприятия после реконструкции приезжал тогдашний директор PepsiCo Россия Сильвиу Попович. Сейчас он руководит подразделением компании в Европе и странах Африки к югу от Сахары.

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