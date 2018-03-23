Разбор. Как распознать "мертвый" кефир и кефирный напиток на полках магазинов

На упаковках кефира часто указывают срок хранения 10 дней, однако качественный натуральный кефир больше 3-5 дней не хранится, так как он не подвергается длительной тепловой обработке.

Важно смотреть не только на срок годности, но и обращать внимание на дату выработки. Кефир может быть еще свежим, но от "возраста" кефира будет зависеть его влияние на организм. Так, однодневный кефир обладает мягким слабительным действием, а трехдневный — закрепляет пищеварительную систему. Трехдневный кефир противопоказан людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом, панкреатитом и холециститом. Содержимое пакета, простоявшего на полке два дня, действует нейтрально.

Внимательно прочитайте на упаковке состав. Компоненты настоящего кефира — пастеризованное молоко, закваска из кефирного гриба и ничего более. Здесь же обязательно должно указываться количество дрожжей и молочнокислых микроорганизмов в конце срока годности. Это количество строго нормируется: молочнокислых микроорганизмов должно быть не менее 1х10 в 7 степени КОЕ/г, дрожжей — не менее 1х10 в 4 степени КОЕ/г.

Прежде всего составом. В отличие от кефира, кефирный продукт изготавливается на основе заквасок прямого внесения — сухого концентрата, содержащего молочнокислые бактерии. Это уже не гармоничное сочетание кефирных грибков и бактерий, а "засушенные" микроорганизмы.

Минус кефирного продукта в том, что он может подвергаться термической обработке. К тому же при его производстве может использоваться сухое молоко. Применение данных операций к кефиру запрещено законодательством.

Есть разница между кефиром и его "собратом" еще и во вкусе: кефирный продукт более нежный.

Какой должна быть консистенция у натурального кефира?

Налив кефир в стакан, оцените его внешний вид. Он должен иметь однородную консистенцию, белый или чуть кремовый оттенок. Если жидкость расслоилась и на поверхности появилась сыворотка, значит пить ее уже нельзя. Употреблять в пищу нужно кефир комнатной температуры. Резкий запах — признак испорченного кефира.