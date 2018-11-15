Темп современной жизни настолько быстрый, что людям почти не удается правильно питаться. Быстрый завтрак, обед на ходу и плотный несбалансированный ужин становятся причиной многих болезней и недомоганий. Медики утверждают, что такое питание серьезно подрывает здоровье. Избежать негативного влияния и укрепить организм помогает функциональное питание. На эту тему мы пообщались с Ларисой Мелешкиной, руководителем испытательного центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ .

— Лариса Егоровна, для начала хочется, чтобы вы разъяснили, чем функциональные продукты питания отличаются от всех остальных.

— Функциональными являются специальные пищевые продукты, обладающие научно обоснованными и подтвержденными оздоравливающими свойствами. Они снижают риск заболеваний, предотвращают или восполняют в организме дефицит питательных веществ, сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в их составе функциональных пищевых ингредиентов. Их доля в составе продукта должна быть не менее 15% от суточной физиологической потребности (в расчете на одну порцию продукта).

Изготовитель доказывает и гарантирует заявленное количество функциональных пищевых ингредиентов в каждой партии.

К функциональным пищевым ингредиентам относят растворимые и нерастворимые пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, полезные жиры, специально выделенные штаммы полезных для человека живых микроорганизмов (пробиотики), а также пребиотики — вещества, стимулирующие рост и повышение биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.

Способы производства функциональных продуктов бывают разные. Предприятия могут изменять состав сырья, вносить дополнительные ингредиенты — орехи, сухофрукты, пряности, лекарственные растения, создавая композиции с более высокой пищевой плотностью, обогащать продукт поливитаминными премиксами.

Также при выпуске функциональных продуктов предприятия часто исключают из его состава какие-либо компоненты, отрицательно влияющие на здоровье. Речь, в частности, идет о продукции с низким содержанием пищевой соли.

— Каким категориям потребителей предназначены функциональные продукты?

— Они подходят для регулярного употребления всеми возрастными группами здорового населения.

— В Алтайском крае большое внимание уделяется питанию детей. Есть ли для самых маленьких потребителей свои функциональные продукты?

— Нам очень повезло: молочную продукцию для питания детей, производимую заводом «Модест», можно назвать функциональной. Йогурты, сывороточные напитки, морсы, обогащенные витаминами и минеральными веществами, обеспечивают нормальный рост и развитие ребенка.

— Давайте разберемся: как рядовому потребителю выбрать на полке магазина именно функциональный продукт?

— К сожалению, в настоящий момент законодательство Евразийского экономического союза не позволяет маркировать продукцию наименованием «функциональное питание».

Но при этом допустим термин «обогащенная пищевая продукция». Она содержит различные пищевые, биологически активные вещества или пробиотические микроорганизмы.

От обогащенной продукции не требуется улучшать здоровье, ее цель — восполнение в организме дефицита питательных веществ.

Обогащенным может быть хлеб, пшеничная мука, молочная продукция, различные зерновые завтраки, макаронные и крупяные изделия, кондитерская продукция и так далее.

Фактически обогащают также колбасные изделия, в первую очередь для питания детей.

Обогащают также колбасные изделия , в первую очередь для питания детей. СС0

— Говоря о функциональном питании, мы подразумеваем конкретные продукты, а напитки относятся к этой категории?

— Безусловно. В группу функциональных продуктов входят различные безалкогольные напитки: соковая продукция из фруктов, ягод и овощей, витаминизированные кисели, бальзамы, сухие напитки на растительной основе.

— Я думаю, каждому потребителю интересно, на что надо обращать внимание, выбирая функциональные продукты.

— Рыночная реальность такова, что не всегда можно верить этикетке. Мы наблюдаем маркировку «эко», «био», «органик» и даже «функциональное питание» — и наоборот, полное отсутствие маркировки, указывающей на полезные свойства. Если при этом производитель заявляет наличие, например, кислот омега-3, пищевых волокон, витаминов, аминокислот и указывает физиологические эффекты — для стройной фигуры, для иммунитета, для здорового сердца, — мы сразу же смотрим данные о пищевой ценности. Должно быть указано количество заявленных веществ в 100 г или 100 куб. см продукции, которое гарантируется изготовителем в каждой партии на определенном уровне. Если таких данных нет — эта продукция не является функциональной, потребитель введен в заблуждение.

— Вы уже говорили о барнаульском заводе «Модест», который выпускает обогащенную молочную продукцию для детей, а какие еще функциональные продукты производят алтайские предприятия?

— Продукцию для здорового развития выпускают многие предприятия. Так, кукурузные, пшенные, гречневые, пшеничные и овсяные хлопья для питания детей от трех лет производит компания «Алтайская крупа».

Сосиски, сардельки для детского питания есть в ассортименте таких предприятий, как «Пятачок плюс», «Алтайские колбасы», «Алтай».

Витаминизированные кисели, бальзамы, чай, жевательные пастилки для детей выпускают «Алтайвитамины», «Эвалар» и другие.

Рост производства детского продовольствия в 2017 году составил от 5 до 12% по разным группам продукции.

Что касается функционального питания для взрослых, то здесь тоже имеется выбор. Согласно официальным данным, алтайские предприятия в 2017 году выпустили около 40 наименований обогащенной цельномолочной продукции и продукции на основе сыворотки, около 50 наименований хлебобулочных изделий, более 310 наименований сиропов, коктейлей, слайсов, бальзамов, фитосборов для приготовления напитков.

В Алтайском крае хорошо развито производство биологически активных добавок. В нашем регионе производят около 900 наименований БАДов — из 8 тысяч зарегистрированных отечественных препаратов.

— Какие категории алтайских функциональных товаров вы могли бы выделить как наиболее полезные?

— В этот список я бы внесла кисломолочную продукцию. Исходя из состава, можно добавить слайсы, сиропы, коктейли, бальзамы, фитосборы для приготовления напитков, сухие смеси киселей, каши быстрого приготовления с пробиотиками.

Факт

Идея обогащения продуктов не нова. Еще в 30-е годы было организовано производство витаминизированной муки на 18 мельничных предприятиях Советского Союза. При этом в 1940 году население потребляло 800−900 г хлеба в сутки, в основном из ржаной муки, что позволяло обеспечить рацион витаминами группы В на 35−70%. Кстати, в XIX веке примерно 1300 г ржаного хлеба в день съедал крестьянин, зажиточные граждане употребляли белый ситный хлеб. Впоследствии из-за более глубоких способов технологической обработки, выработки хлеба из муки пшеничной, а также с улучшением уровня жизни произошло снижение потребления железа, кальция, витаминов группы В, пищевых волокон с хлебом в девять раз.