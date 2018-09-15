Завтракаем правильно! Как приготовить идеальные сырники и вкусный витаминный коктейль

Начнем с творожных сырников. Использовать для их приготовления лучше самый свежий творог, иначе неприятная кислинка, которую сложно замаскировать большим количеством сахара, все испортит. Творог должен быть сухим, поскольку избыток сыворотки придется компенсировать мукой. Очень сухой творог также не подходит для приготовления блюда, поэтому его следует слегка разбавить каким-либо молочным продуктом. Мы для наших сырников выбрали обезжиренный йогурт.
Сергей Гусельников советует использовать для сырников алтайский творог 0,5−2% жирности. Он легкий, хорошо усваивается и вполне подходит людям, следящим за своей фигурой.
Измельчать творог лучше либо вилкой, либо руками. Использование блендера при этом не рекомендуется, так как он нарушает структуру творога, в результате чего продукт теряет свои вкусовые свойства.
Не нужно добавлять в творожную массу много яиц, иначе она получится слишком жидкой. Например, для приготовления сырников из 400 граммов творога нужно всего одно яйцо. Если творога еще меньше, яйцо можно разделить пополам. Этого будет вполне достаточно, чтобы скрепить все ингредиенты. Для диетического варианта сырников можно использовать только белки, хотя с желтками получаются более вкусные и сдобные сырники, особенно если желтки предварительно взбить.
Для приготовления вкусных сырников можно добавить в творог дополнительные ингредиенты — мак, сухофрукты, сушеную клюкву или бруснику, кусочки фруктов, орехи. Несладкие сырники готовятся с душистыми травами, чесноком, зеленью и овощами.
Совет для тех, кто следит за фигурой. Сахар в творожной смеси можно смело заменить на мед. Его количество будет зависеть от индивидуальных вкусов. Но обычно на 200 граммов творога кладут около 40 граммов меда. Выбирать мед лучше с алтайских пасек, тем более что он сейчас самый свежий.
Коктейль в «Горной аптеке» мы приготовили из двух ингредиентов: питьевого молока и протертой с сахаром облепихи. Солнечная ягода осенью полна витаминов и элементов. Просто кладезь для тех, кто думает о своем здоровье. Учитывая, что ягода не проходила термической обработки, все ее полезные свойства мы сохраняем.
Молоко для приготовления напитка лучше выбирать местного производства, потому что оно натуральнее и свежее, с процентом жирности 3,2% и более.
Взбивать ингредиенты лучше в миксере около 3−4 минут, тогда коктейль будет однородным и воздушным.
- творог — 200 г;
- яйцо — 0,5 шт.;
- мука — 30−50 г;
- соль, сахар, приправы — по вкусу.
Как готовить:
- Творог измельчить в массу.
- Добавить в нее половину взбитого яйца, сахар, соль.
- Добавить муку и сформировать сырники.
- Обжарить их на сковороде до золотистой корочки.
- молоко 3,2%-ной жирности — 200 мл;
- облепиха, протертая с сахаром, — 90 г.
Как готовить:
- Хорошо промыть облепиху и высушить ягоды.
- Измельчить ее при помощи мясорубки или блендера.
- Добавить по вкусу сахар.
- Смешать облепиховую массу и молоко.
- Взбить все миксером.