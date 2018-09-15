Завтракаем правильно! Как приготовить идеальные сырники и вкусный витаминный коктейль

Секрет № 1

Начнем с творожных сырников. Использовать для их приготовления лучше самый свежий творог, иначе неприятная кислинка, которую сложно замаскировать большим количеством сахара, все испортит. Творог должен быть сухим, поскольку избыток сыворотки придется компенсировать мукой. Очень сухой творог также не подходит для приготовления блюда, поэтому его следует слегка разбавить каким-либо молочным продуктом. Мы для наших сырников выбрали обезжиренный йогурт.

Сергей Гусельников советует использовать для сырников алтайский творог 0,5−2% жирности. Он легкий, хорошо усваивается и вполне подходит людям, следящим за своей фигурой.

Измельчать творог лучше либо вилкой, либо руками. Использование блендера при этом не рекомендуется, так как он нарушает структуру творога, в результате чего продукт теряет свои вкусовые свойства.