Алтайские пограничники устроили погоню за пьяными нарушителями

Пограничники остановили машину еще в Горняке на участке пограничного отделения. У водителя попросили удостоверение личности. Но в это время один из пассажиров велел водителю ехать дальше. Машина без разрешения пограничников продолжила движение.

Остановить автомобиль в принудительном порядке удалось уже в погранзоне на подъезде к поселку Ремовский (в паре десятков километров от Горняка). Как оказалось, все бывшие в машине люди были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ни у кого из них при себе не оказалось документов, разрешающих находиться в пограничной зоне.

В результате водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей, а пассажиров арестовали на двое суток.

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