В Барнауле отремонтировали первую дорогу по федеральной программе

Евгений Васильев, директор специализированной организации "Стандарт", подтвердил, что ровность дороги соответствует высоким показателям.

Дмитрий Коровин, врио заместителя министра транспорта, ЖКХ и связи, рассказал, что в городе будет отремонтировано 44 дороги, еще 8 — в Новоалтайске, и пять краевых дорог.

"Самая главная задача – в два раза снизить число мест концентрации ДТП, в этом помогает установка большого количества комплексов видеофиксации. Сложность в Барнауле заключается в большом количестве коммуникаций, проложенных под проезжей частью", — сообщил Дмитрий Коровин.

Напомним, в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле новое дорожное полотно появится на проспектах Социалистический, Ленина, Комсомольский, на улицах Антона Петрова, Гоголя, Юрина, Смирнова, Папанинцев, Привокзальной и других.

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