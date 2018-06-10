В Барнауле отремонтировали первую дорогу по федеральной программе

9 июня сдали в эксплуатацию дорогу на улице Панфиловцев. Она стала первой отремонтированной в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает мэрия. Стоимость работ составила более 8 млн рублей.
Евгений Васильев, директор специализированной организации "Стандарт", подтвердил, что ровность дороги соответствует высоким показателям.
Дмитрий Коровин, врио заместителя министра транспорта, ЖКХ и связи, рассказал, что в городе будет отремонтировано 44 дороги, еще 8 — в Новоалтайске, и пять краевых дорог.
"Самая главная задача – в два раза снизить число мест концентрации ДТП, в этом помогает установка большого количества комплексов видеофиксации. Сложность в Барнауле заключается в большом количестве коммуникаций, проложенных под проезжей частью", — сообщил Дмитрий Коровин.
Напомним, в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле новое дорожное полотно появится на проспектах Социалистический, Ленина, Комсомольский, на улицах Антона Петрова, Гоголя, Юрина, Смирнова, Папанинцев, Привокзальной и других.
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