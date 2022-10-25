Авто для самого шейха. Что за автомобиль из Арабских Эмиратов продают за 10 млн рублей

Toyota Land Cruiser, 2022 года выпуска продают за 10,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что его привезли из Объединенных Арабских Эмиратов. Объявление размещено на Авито .

Toyota Land Cruiser, 2022 года выпуска за 10,5 млн рублей

Toyota Land Cruiser абсолютно новый, еще не объезженный водителем. Сиденья в салоне еще обернуты в пленку.

Кузов автомобиля выкрашен в белоснежный цвет. Согласно информации Drom.ru, в конструкции рамы использовали цельные элементы из высокопрочной стали.

Из нее же сделали стойки и пороги, а передние крылья, двери, крыша и капот — из алюминия.

Салон отделан светло-бежевой кожей. На сиденьях — тканевый чехлы. А на крыше находится люк с элетроприводом.

В салоне установлена аудиосистема с шестью динамиками и девятидюймовым экраном по центру.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 275 лошадиных сил.