Авто для самого шейха. Что за автомобиль из Арабских Эмиратов продают за 10 млн рублей

Toyota Land Cruiser абсолютно новый, еще не объезженный водителем. Сиденья в салоне еще обернуты в пленку.
Кузов автомобиля выкрашен в белоснежный цвет. Согласно информации Drom.ru, в конструкции рамы использовали цельные элементы из высокопрочной стали.
Из нее же сделали стойки и пороги, а передние крылья, двери, крыша и капот — из алюминия.
Салон отделан светло-бежевой кожей. На сиденьях — тканевый чехлы. А на крыше находится люк с элетроприводом.
В салоне установлена аудиосистема с шестью динамиками и девятидюймовым экраном по центру.
У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 275 лошадиных сил.