25 октября
﻿
Автоновости

Авто для самого шейха. Что за автомобиль из Арабских Эмиратов продают за 10 млн рублей

Toyota Land Cruiser, 2022 года выпуска продают за 10,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что его привезли из Объединенных Арабских Эмиратов. Объявление размещено на Авито.

Toyota Land Cruiser, 2022 года выпуска за 10,5 млн рублей
Toyota Land Cruiser, 2022 года выпуска за 10,5 млн рублей
Авито

Toyota Land Cruiser абсолютно новый, еще не объезженный водителем. Сиденья в салоне еще обернуты в пленку.

Кузов автомобиля выкрашен в белоснежный цвет. Согласно информации Drom.ru, в конструкции рамы использовали цельные элементы из высокопрочной стали.

Из нее же сделали стойки и пороги, а передние крылья, двери, крыша и капот — из алюминия.

Салон отделан светло-бежевой кожей. На сиденьях — тканевый чехлы. А на крыше находится люк с элетроприводом.

В салоне установлена аудиосистема с шестью динамиками и девятидюймовым экраном по центру.

У автомобиля бензиновый двигатель на 4 л, автоматическая коробка передач и 275 лошадиных сил.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость