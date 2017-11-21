Автогонка завершилась массовым ДТП 16 машин

Квалификационная гонка спортивных авто Гран Туризмо (FIA GT) в китайском Макао прервалась на первом круге из-за массовой аварии.
Авария произошла после того, как Даниэль Хункаделья, ехавший четвертым, ударился о стену на выходе из самого узкого поворота трассы. Следовавшие за ним пилоты не сумели проскочить в коридор и начали врезаться друг в друга.
Только четырем машинам из 20 удалось избежать столкновения.
Никто не пострадал. Организаторы решили прервать гонку и начать ее заново, пишет Lenta.ru. Победу одержал пилот Mercedes Эдоардо Мортара.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.