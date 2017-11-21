Автогонка завершилась массовым ДТП 16 машин

Авария произошла после того, как Даниэль Хункаделья, ехавший четвертым, ударился о стену на выходе из самого узкого поворота трассы. Следовавшие за ним пилоты не сумели проскочить в коридор и начали врезаться друг в друга.

Только четырем машинам из 20 удалось избежать столкновения.

Никто не пострадал. Организаторы решили прервать гонку и начать ее заново, пишет Lenta.ru. Победу одержал пилот Mercedes Эдоардо Мортара.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.