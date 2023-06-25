Автомобиль из глубин океана продают в Барнауле за 2,6 млн рублей

В комплекте с машиной идет зимняя резина.
Корпус покрыт жидким стеклом.
Двигатель на бензине. Пробег - 40,5 тыс. км.
Автомобиль находится на гарантии у дилера до конца года.
Владелец допускает небольшой торг при осмотре авто.
Автомобиль цвета океана 2018 года выпуска продают за 2,6 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".
В комплекте с машиной идет зимняя резина.
Корпус покрыт жидким стеклом.
Двигатель на бензине. Пробег - 40,5 тыс. км.
Автомобиль находится на гарантии у дилера до конца года.
Владелец допускает небольшой торг при осмотре авто.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter