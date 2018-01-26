Автоновости

Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского

Вчера, 21:39.
Автоновости

Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе полицейского, сообщает швейцарское издание Blick.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото : donaldjtrump.com.

Патрулировавший подъездную дорогу около отеля Intercontinenta офицер попытался остановить ехавший перед кортежем белый BMW. Однако водитель нажал на газ и задел полицейского. Она едва успел увернуться от удара.

Скорее всего, офицер не знал, что машина входит в сопровождение американского президента, пишет polit.ru.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus