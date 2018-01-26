Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского

Патрулировавший подъездную дорогу около отеля Intercontinenta офицер попытался остановить ехавший перед кортежем белый BMW. Однако водитель нажал на газ и задел полицейского. Она едва успел увернуться от удара.

Скорее всего, офицер не знал, что машина входит в сопровождение американского президента, пишет polit.ru.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.