Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского

Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе полицейского, сообщает швейцарское издание Blick.
Патрулировавший подъездную дорогу около отеля Intercontinenta офицер попытался остановить ехавший перед кортежем белый BMW. Однако водитель нажал на газ и задел полицейского. Она едва успел увернуться от удара.
Unfall bei Konvoi-Fahrt zum Davoser Hotel: Trump-BMW fährt Polizisten an – das Schreck-Video https://t.co/798wiHXX12 pic.twitter.com/vGwfKSV979— Blick (@Blickch) 25 января 2018 г.
Скорее всего, офицер не знал, что машина входит в сопровождение американского президента, пишет polit.ru.
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