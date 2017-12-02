Автомобилистам запретили ездить на летней резине зимой

Колеса с шипами должны быть в обязательном порядке установлены на всех осях, на заднем стекле должен присутствовать знак "Ш" в красном треугольнике. Если знака не будет, то автомобилиста оштрафуют на 500 рублей.

Зимние шины должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки либо знаками М+S, M&S, M S, остаточная глубина протектора — не менее 4 мм.

Знак "Ш", которым часто пренебрегают водители, предупреждает водителей о тормозном следе транспортного средства — на сухом асфальте он удлиняется, на льду сокращается.

По данным "Известий", в конце ноября в Госдуму поступила инициатива о запрете неопытным водителям управлять транспортными средствами с мощностью двигателя более 150 лошадиных сил. Допустить новичков к мощным машинам предлагается только после четырех лет водительского стажа.

Ранее altapress.ru писал, что барнаульские автомобилисты массово раскупили наклейки "Ш". Несколько продавцов автоаксессуаров в краевой столице отмечают повышенный спрос на треугольные знаки "Шипы". Это связано с тем, что в 2017 году ввели ответственность за отсутствие такого знака. Спрос по сравнению с прошлыми годами вырос на 50%.

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