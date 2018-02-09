"АВТОВАЗ" отложил выпуск "кроссоверного" седана Lada Vesta

Производство кросс-седана Lada Vesta начнется не раньше первых месяцев 2019 года. Ранее модель планировали поставить на конвейер в третьем квартале 2018 года. Об этом пишет drom.ru со ссылкой на собственные источники на "АВТОВАЗе" и подробный помесячный план выпуска всех модификаций Lada Vesta.
Собеседники издания на заводе объясняют перенос сроков высоким спросом на уже выпущенные варианты Lada Vesta. По их словам, проблем со сбытом модели нет, поэтому подогревать интерес выпуском новых модификаций пока нет необходимости.
На "АвтоВАЗе" решили выпустить новинку чуть позже, во время первого спада интереса к Vesta. На предприятии прогнозируют, что это может случиться в первой половине 2019 года.
По своим габаритам вседорожный седан будет повторять универсал SW Cross, но несколько ниже из-за отсутствия багажных рейлингов. От обычного седана кросс-версия будет отличаться пластиковым обвесом, 17-дюймовыми колесами, переработанной подвеской и увеличенным клиренсом (203 мм против 178 мм).
По технической части откровений не будет: в сертификационных документа для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ.
"Кроссовый" седан Lada Vesta был в числе наиболее ожидаемых новинок 2018 года в барнаульских автосалонах.
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