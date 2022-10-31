Азиатский гость. Что за солидного авто-японца продают за 2 млн рублей в Барнауле

Nissan Safari — автомобиль солидный. У него мощный перед и внушительный багажник с запасным колесом. У него черный глянцевый кузов со вставками молочного цвета.
Салон отделан белой и коричневой кожей со вставками из дерева. На сиденьях же мягкая обивка из велюра.
Он очень вместительный — три ряда и семь мест.
У Nissan Safari состояние нового автомобиля. При этом у него немалый побег — 203 тыс. км.
Продавцы поставили новые аккумуляторы, сделали лакокрасочное покрытие. На кузове и раме нет ни единого «рыжика».
У автомобиля дизельный двигатель на 4,2 л, автоматическая коробка передач и 145 лошадиных сил.