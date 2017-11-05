Барнаулец продает спортивный автомобиль, сделанный из старого "Москвича"

Житель Барнаула превратил "Москвич 401" 1955 года выпуска в спортивный автомобиль. Объявление о продаже разместили на drom.ru.
Барнаулец сделал из старого «Москвича» спортивный автомобиль с открытым верхом. Фото : drom.ru.
Барнаулец сделал из старого «Москвича» спортивный автомобиль с открытым верхом. Фото : drom.ru.
В объявлении говорится, что автомобиль зовут "Хоттабыч 4.2.". Он любит 92 бензин и не прихотлив, может быть памятником.
Продавец пишет, что тот, кто купит автомобиль, не увидит жену в ближайшее время, потому что владение машиной подразумевает доработки или переделки. Занятие для истинных ценителей гаечных ключей и гаек!
У автомобиля документы от "Москвича 401" 1955 года. Стоимость машины — чуть больше 500 тыс. рублей.
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