Барнаулец продает спортивный автомобиль, сделанный из старого "Москвича"

Барнаулец сделал из старого «Москвича» спортивный автомобиль с открытым верхом. Фото : drom.ru. Барнаулец сделал из старого «Москвича» спортивный автомобиль с открытым верхом. Фото : drom.ru.

В объявлении говорится, что автомобиль зовут "Хоттабыч 4.2.". Он любит 92 бензин и не прихотлив, может быть памятником.

Продавец пишет, что тот, кто купит автомобиль, не увидит жену в ближайшее время, потому что владение машиной подразумевает доработки или переделки. Занятие для истинных ценителей гаечных ключей и гаек!

У автомобиля документы от "Москвича 401" 1955 года. Стоимость машины — чуть больше 500 тыс. рублей.

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