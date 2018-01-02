Барнаулец выставил на продажу самодельный вездеход

Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru. Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru.

По словам продавца, при сборке он использовал запчасти от "Волги". Мощность такого транспортного средства составляет 85 лошадиных сил, объем двигателя — 2,4 литра, полный привод.

Барнаулец также сообщил в объявлении, что вездеход специально собран для зимы. Но также он может плавать и передвигаться по болотам.

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