Барнаулец выставил на продажу самодельный вездеход

В Барнауле на продажу на drom.ru выставили всесезонный вездеход. Продавец утверждает, что сам собрал его, и готов отдать за 155 тыс рублей.
Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru.
Барнаулец продает самодельный вездеход. Фото : drom.ru.
По словам продавца, при сборке он использовал запчасти от "Волги". Мощность такого транспортного средства составляет 85 лошадиных сил, объем двигателя — 2,4 литра, полный привод.
Барнаулец также сообщил в объявлении, что вездеход специально собран для зимы. Но также он может плавать и передвигаться по болотам.
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