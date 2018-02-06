Барнаульского водителя мусоровоза накажут за опасный маневр

Против водителя мусоровоза, который совершил опасный маневр и выехал на встречную полосу в Барнауле, составили административный материал. Мужчине грозит штраф или даже лишение прав, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
Ролик сняли 23 января на проспекте Космонавтов. На кадрах видно, что мусоровоз на скорости выезжает на встречную полосу.
Выяснилось, что водитель является работником одного из предприятий, которое занимается вызовом мусора. Против мужчины составили административный материал. За выезд на встречную полосу ему грозит штраф или лишение прав.
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