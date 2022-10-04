Барнаульцам не понравилась новая схема движения по пр. Строителей, которую предложили власти города

Как сообщили в мэрии, теперь у ул. 2-я Строительная можно будет поворачивать на пр. Строителей.
Схема движения после 5 октября будет выглядеть так.
Новую карту разместили в пабликах Барнаула. Моментальные отзывы подписчиков оказались нелестными.
«А кто-нибудь из тех, кому эта идея пришла в голову, сам попробовал совершить такой поворот? Это вообще реально при такой интенсивности движения, как там?» — поинтересовалась горожанка.
Девушке рассказали, что в светофоре есть технологическая пауза, которая позволит автомобилям «проскочить». Однако такое объяснение не всем пришлось по душе.
Некоторые барнаульцы уверены: движение на этом участке дороги встанет, если произойдет ДТП. Кто-то и вовсе называет такое решение «странным»:
«Крайне странное решение. Если разрешили налево, то какой смысл запрещать движение прямо?» — поинтересовался мужчина.
Один из жителей не удержался и «поблагодарил» администрацию за такое нововведение.
«В преддверии снега и гололеда спасибо, дорогая администрация, хорошая идея, как устроить новогодний коллапс», — возмутился комментатор.