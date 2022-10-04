Барнаульцам не понравилась новая схема движения по пр. Строителей, которую предложили власти города

Барнаульцам не понравилась новая схема движения по пр. Строителей, которую накануне предложили в городской мэрии.

Как сообщили в мэрии, теперь у ул. 2-я Строительная можно будет поворачивать на пр. Строителей.

Схема движения после 5 октября будет выглядеть так.

Схема движения по пр. Строителей. barnaul_org.

Новую карту разместили в пабликах Барнаула. Моментальные отзывы подписчиков оказались нелестными.

«А кто-нибудь из тех, кому эта идея пришла в голову, сам попробовал совершить такой поворот? Это вообще реально при такой интенсивности движения, как там?» — поинтересовалась горожанка.

Девушке рассказали, что в светофоре есть технологическая пауза, которая позволит автомобилям «проскочить». Однако такое объяснение не всем пришлось по душе.

Некоторые барнаульцы уверены: движение на этом участке дороги встанет, если произойдет ДТП. Кто-то и вовсе называет такое решение «странным»:

«Крайне странное решение. Если разрешили налево, то какой смысл запрещать движение прямо?» — поинтересовался мужчина.

Один из жителей не удержался и «поблагодарил» администрацию за такое нововведение.