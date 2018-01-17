Броня крепка: автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже

Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в следующем году, сообщают РИА "Новости".
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, автомобиль можно будет приобрести в любой комплектации, в том числе будут доступны машины класса люкс и бронированные, никаких ограничений на продажу не будет. Стоимость машины в розницу будет начинаться от шести-семи млн рублей.
Накануне стало известно, что первые автомобили проекта "Кортеж" поступили в гараж особого назначения — структурное подразделение ФСО, которое отвечает за транспорт президента, премьера и других политиков.
Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что из-за недоработок дата поставки первых 16 серийных автомобилей проекта перенесена, но представитель разработчика проекта ФГУП "НАМИ" опроверг ее.
В рамках проекта "Кортеж" выпускаются автомобили для высших госчиновников. Серия состоит из лимузина, седана и минивэна. Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 миллиарда рублей, пишет znak.com.
Факт
"Дебютный выезд" этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года.
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