БЦВВМ — автошкола для тех, кому важен результат

Новогоднее обучение на права "В" категории в автошколе БЦВВМ с сюрпризом - "Контраварийное (экстремальное) вождение" в подарок.
Все записавшиеся на обучение (начало занятий 11 декабря и 9 января) получают возможность приобрести подарочный сертификат для себя или для своих близких на курс "Зимняя контраварийная подготовка" (10 часов) всего за 1000 руб.
Акция действует с момента выхода до 31 декабря 2017г.
Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства - больше чем автошкола для тех, кому важен результат! Отличаемся нестандартным подходом к обучению и гарантированным сроком подготовки водителей на права "В" категории за 2 месяца.
Собственные методики для легкого управления МКПП
В программу дополнительно включены:
- теория и практика габаритного маневрирования;
- отработка техник скоростного вращения рулевого колеса;
- теория безаварийного управления;
- зимняя контраварийная подготовка — курс двухфазного обучения.
Профессионалы на деле, а не на словах
- БЦВВМ — организатор чемпионатов по автогонкам.
- Руководители имеют спортивные разряды по автоспорту.
- Психолог автошколы — участница всероссийских соревнований "Автоледи России", ведущая рубрики "Автокласс" на радио.
- Специалисты автошколы участвуют в различных ТВ программах, снимаются в социальных роликах, дают интервью в СМИ, их статьи публикуют в журналах, газетах и информационных ресурсах.
В БЦВВМ обучаются не только начинающие, но и водители со стажем, спецслужбы ГИБДД, МЧС и.т.д. Так же у нас занимаются спортивным автомногоборьем дети от от 8 до 17 лет.
Загляните на сайт bcvvm.ru и обязательно позвоните по тел.: (3852) 25-37-95.
Предлагаем необычные подарочные сертификаты. Сумма оригинального сертификата может быть любой удобной для вас.
Наши предложения:
- Урок экстримального вождения - техники спортивного вождения - дрифт и др.
- Зимняя Контраварийная подготовка - вращение, скольжение, динамические заносы, полицейские развороты и т.п.
- Детско-Юношеская автошкола (от 8 до 16 лет) - урок вождения настоящего автомобиля для ребенка в подарок. Уже с 8 лет дети могут постигать основы водительского мастерства.
- "Парковки и сложное маневрирование" - тренинг эффективно помогает начинающим водителям адаптироваться к управлению автомобилем в плотных транспортных потоках и приобрести навыки уверенной безопасной парковки автомобиля в любых условиях.
- "Вождение по городу" - это целенаправленная подготовка с целью сделать для клиента движение в городском потоке свободным, уверенным и безопасным.
- Гонки на кроссовом Багги "СПРИНТ" - реальная скорость! Реальный адреналин! Отличное средство от городской скуки! Займи кресло пилота, рвани со старта и всё поймешь сам.
- Курс обучения на права в автошколе ("В", "А").
Заниматься в Барнаульском Центре Высшего Водительского Мастерства можно на вашем или учебном автомобиле.
Загляните на сайт bcvvm.ru и обязательно позвоните по тел.: (3852) 25-37-95.
Задавайте вопросы в комментариях, специалисты центра помогут вам подобрать оптимальный подарок мужчине или женщине на праздник.
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