Автоновости

БЦВВМ — автошкола для тех, кому важен результат

Сегодня, 10:22.
Автоновости

Новогоднее обучение на права "В" категории в автошколе БЦВВМ с сюрпризом - "Контраварийное (экстремальное) вождение" в подарок.

Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства.
Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства. Иллюстрация : архив автошколы БЦВВМ.

Все записавшиеся на обучение (начало занятий 11 декабря и 9 января) получают возможность приобрести подарочный сертификат для себя или для своих близких на курс "Зимняя контраварийная подготовка" (10 часов) всего за 1000 руб.

Акция действует с момента выхода до 31 декабря 2017г.

Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства - больше чем автошкола для тех, кому важен результат! Отличаемся нестандартным подходом к обучению и гарантированным сроком подготовки водителей на права "В" категории за 2 месяца.

Собственные методики для легкого управления МКПП

В программу дополнительно включены:

  • теория и практика габаритного маневрирования;
  • отработка техник скоростного вращения рулевого колеса;
  • теория безаварийного управления;
  • зимняя контраварийная подготовка — курс двухфазного обучения.

Профессионалы на деле, а не на словах

  • БЦВВМ — организатор чемпионатов по автогонкам.
  • Руководители имеют спортивные разряды по автоспорту.
  • Психолог автошколы — участница всероссийских соревнований "Автоледи России", ведущая рубрики "Автокласс" на радио.
  • Специалисты автошколы участвуют в различных ТВ программах, снимаются в социальных роликах, дают интервью в СМИ, их статьи публикуют в журналах, газетах и информационных ресурсах.

В БЦВВМ обучаются не только начинающие, но и водители со стажем, спецслужбы ГИБДД, МЧС и.т.д. Так же у нас занимаются спортивным автомногоборьем дети от от 8 до 17 лет.

Загляните на сайт bcvvm.ru и обязательно позвоните по тел.: (3852) 25-37-95.

Предлагаем необычные подарочные сертификаты. Сумма оригинального сертификата может быть любой удобной для вас.

Наши предложения:

  1. Урок экстримального вождения - техники спортивного вождения - дрифт и др.
  2. Зимняя Контраварийная подготовка - вращение, скольжение, динамические заносы, полицейские развороты и т.п.
  3. Детско-Юношеская автошкола (от 8 до 16 лет) - урок вождения настоящего автомобиля для ребенка в подарок. Уже с 8 лет дети могут постигать основы водительского мастерства.
  4. "Парковки и сложное маневрирование" - тренинг эффективно помогает начинающим водителям адаптироваться к управлению автомобилем в плотных транспортных потоках и приобрести навыки уверенной безопасной парковки автомобиля в любых условиях.
  5. "Вождение по городу" - это целенаправленная подготовка с целью сделать для клиента движение в городском потоке свободным, уверенным и безопасным.
  6. Гонки на кроссовом Багги "СПРИНТ" - реальная скорость! Реальный адреналин! Отличное средство от городской скуки! Займи кресло пилота, рвани со старта и всё поймешь сам.
  7. Курс обучения на права в автошколе ("В", "А").

Заниматься в Барнаульском Центре Высшего Водительского Мастерства можно на вашем или учебном автомобиле.

Загляните на сайт bcvvm.ru и обязательно позвоните по тел.: (3852) 25-37-95.

Задавайте вопросы в комментариях, специалисты центра помогут вам подобрать оптимальный подарок мужчине или женщине на праздник.

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