БЦВВМ — автошкола для тех, кому важен результат

Все записавшиеся на обучение (начало занятий 11 декабря и 9 января) получают возможность приобрести подарочный сертификат для себя или для своих близких на курс "Зимняя контраварийная подготовка" (10 часов) всего за 1000 руб.

Акция действует с момента выхода до 31 декабря 2017г.



Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства - больше чем автошкола для тех, кому важен результат! Отличаемся нестандартным подходом к обучению и гарантированным сроком подготовки водителей на права "В" категории за 2 месяца.

Собственные методики для легкого управления МКПП

В программу дополнительно включены:

теория и практика габаритного маневрирования;

отработка техник скоростного вращения рулевого колеса;

теория безаварийного управления;

зимняя контраварийная подготовка — курс двухфазного обучения.

Профессионалы на деле, а не на словах

БЦВВМ — организатор чемпионатов по автогонкам.

Руководители имеют спортивные разряды по автоспорту.

Психолог автошколы — участница всероссийских соревнований "Автоледи России", ведущая рубрики "Автокласс" на радио.

Специалисты автошколы участвуют в различных ТВ программах, снимаются в социальных роликах, дают интервью в СМИ, их статьи публикуют в журналах, газетах и информационных ресурсах.

В БЦВВМ обучаются не только начинающие, но и водители со стажем, спецслужбы ГИБДД, МЧС и.т.д. Так же у нас занимаются спортивным автомногоборьем дети от от 8 до 17 лет.

Загляните на сайт bcvvm.ru и обязательно позвоните по тел.: (3852) 25-37-95.

Предлагаем необычные подарочные сертификаты. Сумма оригинального сертификата может быть любой удобной для вас.

Наши предложения:

Заниматься в Барнаульском Центре Высшего Водительского Мастерства можно на вашем или учебном автомобиле.

Загляните на сайт bcvvm.ru и обязательно позвоните по тел.: (3852) 25-37-95.

Задавайте вопросы в комментариях, специалисты центра помогут вам подобрать оптимальный подарок мужчине или женщине на праздник.

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