5 августа
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Автоновости

Changan занимает первую строчку среди автобрендов по качеству и продажам в Китае

Китайские кроссоверы уверенно продолжают завоевывать российский рынок и покорять сердца автолюбителей! И Changan CS75FL не исключение, ведь он уже является лидером по качеству и продажам в Поднебесной.

Changan CS75FL.
Changan CS75FL.
Официальный дилер Чанган Автоцентр ТИСС АВТО

Водители ценят CS75FL за надежную 6-ти ступенчатую АКПП Aisin (Япония), оцинкованный кузов, безупречный дизайн, комфортный и продуманный салон.

Качество автомобиля Changan CS75FL всегда на высоте и это лишний раз доказывает гарантия 5 лет или 150 000 км.

Испытайте кроссовер Changan CS75FL в деле!

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Официальный дилер Чанган
Автоцентр ТИСС АВТО

+7 (3852) 299−000
г. Барнаул, ул. Попова, 212
changanbrn.changanauto.ru

* Подробные условия акции уточняйте у менеджеров Автоцентра ТИСС АВТО

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