Changan занимает первую строчку среди автобрендов по качеству и продажам в Китае

Водители ценят CS75FL за надежную 6-ти ступенчатую АКПП Aisin (Япония), оцинкованный кузов, безупречный дизайн, комфортный и продуманный салон.
Качество автомобиля Changan CS75FL всегда на высоте и это лишний раз доказывает гарантия 5 лет или 150 000 км.
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Официальный дилер Чанган
Автоцентр ТИСС АВТО
+7 (3852) 299−000
г. Барнаул, ул. Попова, 212
changanbrn.changanauto.ru
* Подробные условия акции уточняйте у менеджеров Автоцентра ТИСС АВТО