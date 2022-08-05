Changan занимает первую строчку среди автобрендов по качеству и продажам в Китае

Китайские кроссоверы уверенно продолжают завоевывать российский рынок и покорять сердца автолюбителей! И Changan CS75FL не исключение, ведь он уже является лидером по качеству и продажам в Поднебесной .

Водители ценят CS75FL за надежную 6-ти ступенчатую АКПП Aisin (Япония), оцинкованный кузов, безупречный дизайн, комфортный и продуманный салон.

Качество автомобиля Changan CS75FL всегда на высоте и это лишний раз доказывает гарантия 5 лет или 150 000 км.

Испытайте кроссовер Changan CS75FL в деле!

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Официальный дилер Чанган

Автоцентр ТИСС АВТО

+7 (3852) 299−000

г. Барнаул, ул. Попова, 212

changanbrn.changanauto.ru

* Подробные условия акции уточняйте у менеджеров Автоцентра ТИСС АВТО