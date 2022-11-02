2 ноября
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Автоновости

Черный бриллиант. Что за дорогой пикап продают за 7,7 млн рублей в Барнауле

Новую Toyota Hilux, 2022 года выпуска продают за 7,7 млн рублей в Барнауле. Это один из самый дорогих пикапов в Алтайском крае. Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Hilux, 2022 года выпуска за 7,7 млн рублей
Toyota Hilux, 2022 года выпуска за 7,7 млн рублей
Drom.ru

По мнению специалистов Drom.ru, Toyota Hilux — легендарный автомобиль. Он привлекает тысячи автомобилистов своей проходимостью, грузоподъемностью и тяговитостью.

Кузов автомобиля выкрашен в цвет «черный бриллиант», а салон отдел кожей. Пикап абсолютно новый и сиденья накрыты защитной пленкой.

Главное преимущество Toyota Hilux — дизельный турбодвигатель на 2,8 л. Продавец отмечает его неприхотливость и надежность.

Также у авто высокий дорожный просвет в 227 мм и система полного привода. Это позволяет без проблем преодолеть бездорожье.

У Toyota Hilux установлены антиблокировочная система с распределением тормозного усилия и усилитель экстренного торможения. Кроме того есть система стабилизации прицепа.

У автомобиля автоматическая коробка передач и 200 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд. Его максимальная скорость — 175 км/ч.

По словам владельца, автомобиль потребляет от 8 до 12 л в смешанном режиме.

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