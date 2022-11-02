Черный бриллиант. Что за дорогой пикап продают за 7,7 млн рублей в Барнауле

Новую Toyota Hilux, 2022 года выпуска продают за 7,7 млн рублей в Барнауле. Это один из самый дорогих пикапов в Алтайском крае. Объявление размещено на Drom.ru .

Toyota Hilux, 2022 года выпуска за 7,7 млн рублей

По мнению специалистов Drom.ru, Toyota Hilux — легендарный автомобиль. Он привлекает тысячи автомобилистов своей проходимостью, грузоподъемностью и тяговитостью.

Кузов автомобиля выкрашен в цвет «черный бриллиант», а салон отдел кожей. Пикап абсолютно новый и сиденья накрыты защитной пленкой.

Главное преимущество Toyota Hilux — дизельный турбодвигатель на 2,8 л. Продавец отмечает его неприхотливость и надежность.

Также у авто высокий дорожный просвет в 227 мм и система полного привода. Это позволяет без проблем преодолеть бездорожье.

У Toyota Hilux установлены антиблокировочная система с распределением тормозного усилия и усилитель экстренного торможения. Кроме того есть система стабилизации прицепа.

У автомобиля автоматическая коробка передач и 200 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд. Его максимальная скорость — 175 км/ч.

По словам владельца, автомобиль потребляет от 8 до 12 л в смешанном режиме.