5 октября
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Автоновости

Что за автомобиль для настоящих королей обменяют на мотоцикл в Барнауле

Nissan March, переделанный полностью под заказ, продают за 800 тыс. в Барнауле. Его отделали позолоченными узорами и белыми меховыми чехлами. Объявление размещено на avito.ru.

Королевский Nissan March, 2018 года за 800 тыс. рублей
Королевский Nissan March, 2018 года за 800 тыс. рублей
Avito.ru

Такого Nissan March еще никто не видел. Его словно делали для королевской семьи.

Черно-белый кабриолет украшен витиеватыми узорами и золотыми вензелями. На капоте — вставки из красного дерева (или его имитации, продавец не уточняет).

Салон же отделан бежевой и белой кожей. Его украшают позолоченные кисточки. Сиденья отделаны белым мехом.

Владелец делал его как личный бизнес-проект. С таким автомобилем можно устраивать презентации и фотоссесии. Развозить гостей со свадьбы или встречать с важных встреч. Можно и для личного удовольствия:

«Прогулки не обходятся без внимания и восхищения», — пишет хозяин.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,6 л, механическую коробку передач и 150 лошадиных сил. Этот Nissan March, похоже, достаточно востребован — у него 100 тыс. км пробега.

И такой королевский кабриолет владелец согласен обменять на мотоцикл или гидроцикл.

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