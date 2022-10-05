Что за автомобиль для настоящих королей обменяют на мотоцикл в Барнауле

Nissan March, переделанный полностью под заказ, продают за 800 тыс. в Барнауле. Его отделали позолоченными узорами и белыми меховыми чехлами. Объявление размещено на avito.ru .

Королевский Nissan March, 2018 года за 800 тыс. рублей

Такого Nissan March еще никто не видел. Его словно делали для королевской семьи.

Черно-белый кабриолет украшен витиеватыми узорами и золотыми вензелями. На капоте — вставки из красного дерева (или его имитации, продавец не уточняет).

Салон же отделан бежевой и белой кожей. Его украшают позолоченные кисточки. Сиденья отделаны белым мехом.

Владелец делал его как личный бизнес-проект. С таким автомобилем можно устраивать презентации и фотоссесии. Развозить гостей со свадьбы или встречать с важных встреч. Можно и для личного удовольствия:

«Прогулки не обходятся без внимания и восхищения», — пишет хозяин.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,6 л, механическую коробку передач и 150 лошадиных сил. Этот Nissan March, похоже, достаточно востребован — у него 100 тыс. км пробега.

И такой королевский кабриолет владелец согласен обменять на мотоцикл или гидроцикл.