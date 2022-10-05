Что за автомобиль для настоящих королей обменяют на мотоцикл в Барнауле

Такого Nissan March еще никто не видел. Его словно делали для королевской семьи.
Черно-белый кабриолет украшен витиеватыми узорами и золотыми вензелями. На капоте — вставки из красного дерева (или его имитации, продавец не уточняет).
Салон же отделан бежевой и белой кожей. Его украшают позолоченные кисточки. Сиденья отделаны белым мехом.
Владелец делал его как личный бизнес-проект. С таким автомобилем можно устраивать презентации и фотоссесии. Развозить гостей со свадьбы или встречать с важных встреч. Можно и для личного удовольствия:
«Прогулки не обходятся без внимания и восхищения», — пишет хозяин.
Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,6 л, механическую коробку передач и 150 лошадиных сил. Этот Nissan March, похоже, достаточно востребован — у него 100 тыс. км пробега.
И такой королевский кабриолет владелец согласен обменять на мотоцикл или гидроцикл.