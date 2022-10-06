7 октября
﻿
Автоновости

Что за кабриолет, которому уже 57 лет, продают за 100 тыс. рублей в Барнауле

Раритетный СМЗ С-3А 1965 года выпуска продают за 100 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на Avito.ru.

СМЗ С-3А 1965 года за 100 тыс. рублей
СМЗ С-3А 1965 года за 100 тыс. рублей
Avito.ru

Этот кабриолет уже давно не новый. Когда-то он был синим, однако яркий цвет съела ржавчина. Его не обновляли, поэтому это своего рода раритет — все детали оригинальные.

Раньше к нему прилагался тент, однако теперь его нет.

Неизвестно, на ходу ли еще этот старичок. Его пробег — 15 тыс. км.

Автомобиль не самый мощный — всего 10 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 60 км/ч.

Зато он потребляет немного — всего 4,5 л на 100 км, по паспорту. У него бензиновый двигатель и механическая коробка передач.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость