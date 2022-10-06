Что за кабриолет, которому уже 57 лет, продают за 100 тыс. рублей в Барнауле

Раритетный СМЗ С-3А 1965 года выпуска продают за 100 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на Avito.ru .

Этот кабриолет уже давно не новый. Когда-то он был синим, однако яркий цвет съела ржавчина. Его не обновляли, поэтому это своего рода раритет — все детали оригинальные.

Раньше к нему прилагался тент, однако теперь его нет.

Неизвестно, на ходу ли еще этот старичок. Его пробег — 15 тыс. км.

Автомобиль не самый мощный — всего 10 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 60 км/ч.

Зато он потребляет немного — всего 4,5 л на 100 км, по паспорту. У него бензиновый двигатель и механическая коробка передач.