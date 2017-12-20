Что за конструкция появилась на новом кольце около барнаульского "Ашана"?

В администрации ТЦ "Волна" altapress.ru пояснили, что это мачта освещения. Ее высота — 35 метров, она будет освещать кольцо. Сроки запуска пока уточняются.

Напомним, движение по кольцу запустили в середине октября 2017 года. Работы по обустройству кольца закончатся в 2018 году, несмотря на то, что по контракту это должно произойти в 2019 году.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.