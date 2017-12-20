Автоновости

Что за конструкция появилась на новом кольце около барнаульского "Ашана"?

Сегодня, 12:26.
Автоновости

В декабре посреди третьего малаховского кольца около ТЦ "Волна" появилась многометровая стела. На это обратили внимание читатели altapress.ru.

На кольце около "Ашана" устанавливают мачту освещения.
На кольце около "Ашана" устанавливают мачту освещения. Фото : altapress.ru.

В администрации ТЦ "Волна" altapress.ru пояснили, что это мачта освещения. Ее высота — 35 метров, она будет освещать кольцо. Сроки запуска пока уточняются.

Напомним, движение по кольцу запустили в середине октября 2017 года. Работы по обустройству кольца закончатся в 2018 году, несмотря на то, что по контракту это должно произойти в 2019 году.

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