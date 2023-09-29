29 сентября
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Автоновости

Что за минивэн с просторным салоном продают в Барнауле всего за 415 тыс. рублей

Семейный Chevrolet Rezzo 2007 года выпуска продают в Барнауле за 415 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за минивэн с просторным салоном продают в Барнауле всего за 415 тыс. рублей.
Что за минивэн с просторным салоном продают в Барнауле всего за 415 тыс. рублей.
"Авито"

Chevrolet Rezzo (до 2004 года Daewoo Tacuma) — компактвэн компании GM Daewoo. Выпускался с 2000 по 2008 год. Построен на базе Daewoo Nubira J100, а дизайн Rezzo был разработан дизайнерами из Pininfarina. Первоначально модель появилась под маркой Daewoo, но после того, как этот бренд перестал использоваться на экспортных рынках, стала продаваться как Chevrolet.

Chevrolet Rezzo в 2007 относился к первому поколению, выпускался в кузове: минивэн. Автомобиль комплектовался моторами объемом: 1,6, 2,0 л. В 2007 году Chevrolet Rezzo остался без рестайлинга.

Машина не выглядит громоздкой. Овальные элементы передней части, оконные проемы, сужающиеся к корме и подчеркнутые выразительностью замысловатых боковых линий, необычные задние фары каплевидной формы и большая площадь остекления делают силуэт Rezzo изящным и стремительным.

В машину очень удобно садиться, на задних сиденьях можно вытянуть ноги, а возможность сложить или удалить задний ряд кресел позволяет трансформировать салон во внушительный грузовой. Если сложить спинку среднего сиденья в заднем ряду, получится удобный столик-подлокотник.

Традиционно в минивэнах предусмотрено множество емкостей для хранения необходимых в поездках мелочей. Chevrolet Rezzo − не исключение: дверные карманы, ящик для перчаток, два вместительных напольных бокса, специальные отделения для тряпок и бутылок в боковинах багажника и под сиденьем водителя и целых семь подстаканников.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,6 л, механическую коробку передач и 90 лошадиных сил.

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