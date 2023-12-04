Infiniti QX50 продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за модный «финик» продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.

Автомобиль выпустили в 2018 году

Сверху вниз сзади Infiniti QX50 украсили массивным спортивным спойлером с повторителем стопов, несколько шильдиков для распознания модели и небольшая выемка под номерные знаки. Учитывая прогресс технологий, базовая комплектация Infiniti QX50 получила неплохой набор, относительно открытия крышки багажника.

Сбоку кроссовер Infiniti QX50 2018 так же получил не меньше изменений. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие волнообразных линий, в новинке все линии строгие и тянутся от передней оптики и вдоль всей длины кузова.

Нижнюю часть бочины приукрасили выштамповкой на дверях, а в окончание ко всему по контуру нижней части добавлена черная пластиковая окантовка, придающая спортивный стиль новому Infiniti QX50.

Для придания более изящного внешнего вида, по периметру дизайнеры добавили несколько хромированных накладок и окантовок.

В частности дверные ручки могут быть окрашены под цвет кузова или с хромированными накладками, хромированная окантовка вокруг стекол стала тоньше, а вдобавок ко всему дизайнеры добавили хромированную вставку на переднем крыле Infiniti QX50 2018.

Основой для мультимедийной системы послужили одновременно две платформы Apple CarPlay и Android Auto. Вдобавок пассажирам доступна Wi-Fi точка доступа и мобильная связь 4G стандарта.

Что за модный «финик» продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. «Авито»

Чтоб разнообразить немного центральную консоль, по сторонам верхнего дисплея дизайнеры добавили пару воздуховодов, нижний дисплей обзавелся функциональными кнопками климат-контроля, подогрева и охлаждения передних сидений, а так же панель аудиосистемы и слотом для лазерных дисков.

У Infiniti бензиновый двигатель на два литра и 249 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за премиальные санки продают в Москве почти за 100 тыс. рублей.