Что за мощный вездеход на огромных шинах продают за 7 млн рублей в Барнауле

ВАЗ (LADA) Largus, поставленный на высокие колеса, продают за 7 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Avito.ru .

Такой необычный вездеход проедет и в высокие сугробы, и через глубокие ямы.

Автомобиль, вероятно, самосборный. Его основу составляет ВАЗ (LADA) Largus, который поставили на высокие колеса.

Владелец оценивает машину как очень надежную. У него установлен бензиновый двигатель на 1,6 л от Toyota и две электролебедки. Покрашен особо прочным покрытием Line-X.

Также внутри можно спокойно разметись спальный мешок на 1,9 м.

Автомобиль имеет механическую коробку передач и 84 лошадиных силы. Его максимальная скорость около 160 км/ч.