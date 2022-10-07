7 октября
﻿
Автоновости

Что за мощный вездеход на огромных шинах продают за 7 млн рублей в Барнауле

ВАЗ (LADA) Largus, поставленный на высокие колеса, продают за 7 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Avito.ru.

ВАЗ (LADA) Largus за 7 млн рублей
ВАЗ (LADA) Largus за 7 млн рублей
Avito.ru

Такой необычный вездеход проедет и в высокие сугробы, и через глубокие ямы.

Автомобиль, вероятно, самосборный. Его основу составляет ВАЗ (LADA) Largus, который поставили на высокие колеса.

Владелец оценивает машину как очень надежную. У него установлен бензиновый двигатель на 1,6 л от Toyota и две электролебедки. Покрашен особо прочным покрытием Line-X.

Также внутри можно спокойно разметись спальный мешок на 1,9 м.

Автомобиль имеет механическую коробку передач и 84 лошадиных силы. Его максимальная скорость около 160 км/ч.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость