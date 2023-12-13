Mitsubishi FTO продают в Красноярске за 540 тыс. рублей. Объявление разметили на «Авито».

Что за необычный автомобиль продают в Сибири за 540 тыс. рублей.

Mitsubishi FTO - это передний двигатель , переднее колесо drive купе, производившееся Mitsubishi Motors в период с 1994 по 2000 год. Первоначально планировалось, что оно будет предназначаться исключительно для внутреннего рынка Японии. Хотя его популярность как серый рынок импорт в США Королевство, Ирландия, Гонконг, Австралия и Новая Зеландия привели в конечном итоге к ограниченному распространению через официальных дилеров Mitsubishi в тех странах, где производство было завершено.

После своего дебюта он получил награду Автомобиль года в Японии в 1994–95 годах, в честь которой была выпущена ограниченная серия модели FTO GPX. В Японии он был продан в двух розничных сетях под названием Car Plaza и Galant Shop.

Внутри автомобиля достаточно яркий клетчатый салон. При этом несмотря на возраст машины — все сохранилось очень хорошо.

Владелец заявляет, что в Mitsubishi стоит хорошая музыка (МР3, USВ, АUХ, Вluеtооth) и выхлопная система, звук приятный.

Также все стекла родные.

У авто бензиновый двигатель на два литра, автоматическая коробка передач и 200 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за 23-летний автомобиль продают в Сибири за 20 млн рублей.