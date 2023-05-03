3 мая
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Автоновости

Что за резвый внедорожник, которому почти 60 лет, продают за полмиллиона рублей в Барнауле

ГАЗ 69 1964 года выпуска продают за 500 тыс. рублей в Барнауле. Несмотря на солидный возраст, он в отличном состоянии и готов преодолевать бездорожье.

ГАЗ 69 1964 года выпуска за полмиллиона
ГАЗ 69 1964 года выпуска за полмиллиона
Авито

Владелец проделал немалую работу, чтобы отреставрировать внедорожник спустя 60 лет использования. Кузов выкрасили в свежий красный цвет. Поставили новый тент, который сшит из специальной корабельной ткани. Такой не промокнет даже в самый сильный дождь.

Салон отделали кожей с эмблемой, вышитой золотой нитью. Руль тоже обтянули кожей, а также установили музыкальную систему.

Дополнительно хозяин поставил быстроходные мосты и печку от УАЗ, двигатель от Nysa. Коробка передач осталась родная, трехступенчатая.

«Автомобиль является участником многократных ретровыставок, обладателем дипломов и кубков», — хвалится владелец.

У ГАЗ 69 механическая коробка передач, бензиновый двигатель на 2,1 л и 55 лошадиных сил.

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