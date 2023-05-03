Что за резвый внедорожник, которому почти 60 лет, продают за полмиллиона рублей в Барнауле

ГАЗ 69 1964 года выпуска продают за 500 тыс. рублей в Барнауле. Несмотря на солидный возраст, он в отличном состоянии и готов преодолевать бездорожье.

ГАЗ 69 1964 года выпуска за полмиллиона

Владелец проделал немалую работу, чтобы отреставрировать внедорожник спустя 60 лет использования. Кузов выкрасили в свежий красный цвет. Поставили новый тент, который сшит из специальной корабельной ткани. Такой не промокнет даже в самый сильный дождь.

Салон отделали кожей с эмблемой, вышитой золотой нитью. Руль тоже обтянули кожей, а также установили музыкальную систему.

Дополнительно хозяин поставил быстроходные мосты и печку от УАЗ, двигатель от Nysa. Коробка передач осталась родная, трехступенчатая.

«Автомобиль является участником многократных ретровыставок, обладателем дипломов и кубков», — хвалится владелец.

У ГАЗ 69 механическая коробка передач, бензиновый двигатель на 2,1 л и 55 лошадиных сил.