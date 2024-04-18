Что за "топовый" мотоцикл продают в Барнауле за 315 тыс. рублей.

Топовой мотоцикл стоит в магазине и ждет своего владельца.
Отмечается, что в мотоцикле имеется защита двигателя, защита рук, стропа, а также ручки неломайки.
Продавец уверяет, что техническое состояние отличное.
Также в мотоцикле заменили вес жидкости и обслужили подвеску.
Плюс в том, что на данном агрегате можно передвигайся по дорогам общего пользования. Мотоцикл готов к любым приключениям.
У Avantis механическая коробка передач и 35 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что популярный мотовездеход продают за 480 тыс. рублей.
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