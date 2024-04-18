18 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

Что за "топовый" мотоцикл продают в Барнауле за 315 тыс. рублей

Мотоцикл Avantis pro efi продают в Барнауле за 315 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за "топовый" мотоцикл продают в Барнауле за 315 тыс. рублей.
Что за "топовый" мотоцикл продают в Барнауле за 315 тыс. рублей.
"Авито"

Топовой мотоцикл стоит в магазине и ждет своего владельца.

Отмечается, что в мотоцикле имеется защита двигателя, защита рук, стропа, а также ручки неломайки.

Продавец уверяет, что техническое состояние отличное.

Также в мотоцикле заменили вес жидкости и обслужили подвеску.

Плюс в том, что на данном агрегате можно передвигайся по дорогам общего пользования. Мотоцикл готов к любым приключениям.

У Avantis механическая коробка передач и 35 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что популярный мотовездеход продают за 480 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость