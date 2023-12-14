14 декабря
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Автоновости

Что за турбоавтомобиль продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Porsche Cayenne Turbo 2003 года выпуска продают в Барнауле за 1,1 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за турбо автомобиль продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.
Что за турбо автомобиль продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.
«Авито»

Porsche Cayenne — пятиместный среднеразмерный спортивный кроссовер производства немецкой автомобилестроительной компании Porsche. Автомобиль создан при активном участии концерна Volkswagen. Впервые был представлен публике в декабре 2002 года.

Владелец уверяет, что техническая часть вся сделана и вложений не потребует еще долго.

Салон перетянут, обвес Techart Magnum, топливные форсунки техарт MAGNUM, тормоза Gemballa, выхлоп Magnum.

Убраны катализаторы и кислородные датчики, топливные насосы Walbro.

Продавец признается, что кузов далеко не для «эстетов». Однако кости и крыша целые, не пилено ничего, электрика и все блоки на своих местах, люк работает.

У автомобиля сделан рестайл с 2003 года на 2007 года.

У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на четыре с половиной литра, 450 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

Ранее сообщалось, что МВД против возвращения штрафа за превышение средней скорости.

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