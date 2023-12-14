Что за турбоавтомобиль продают в Барнауле за 1,1 млн рублей

Porsche Cayenne — пятиместный среднеразмерный спортивный кроссовер производства немецкой автомобилестроительной компании Porsche. Автомобиль создан при активном участии концерна Volkswagen. Впервые был представлен публике в декабре 2002 года.
Владелец уверяет, что техническая часть вся сделана и вложений не потребует еще долго.
Салон перетянут, обвес Techart Magnum, топливные форсунки техарт MAGNUM, тормоза Gemballa, выхлоп Magnum.
Убраны катализаторы и кислородные датчики, топливные насосы Walbro.
Продавец признается, что кузов далеко не для «эстетов». Однако кости и крыша целые, не пилено ничего, электрика и все блоки на своих местах, люк работает.
У автомобиля сделан рестайл с 2003 года на 2007 года.
У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на четыре с половиной литра, 450 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.
Ранее сообщалось, что МВД против возвращения штрафа за превышение средней скорости.