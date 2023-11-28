28 ноября
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Автоновости

Что за тусовочную "любимку" продают в Барнауле за 750 тыс. рублей

Nysa 1981 года выпуска продают в Барнауле за 750 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за тусовочную "любимку" продают в Барнауле за 750 тыс. рублей.
Что за тусовочную "любимку" продают в Барнауле за 750 тыс. рублей.
"Авито"

Nysa — марка польских легковых автомобилей. Выпуск начался в 1957 году на бывшей фабрике мебели в городе Ныса, юго-западе Польской Народной Республики.

Первые автомобили серии «N57» выпускались в виде развозного фургона и 8-местного микроавтобуса. Разработкой модели занимался варшавский автомобильный завод ФСО, на лонжеронной раме устанавливались агрегаты автомобиля Варшава М20 (Warszawa) — копии ГАЗ-М-20 «Победа».

Владелец ласково называет автомобиль "любимкой".

В салоне располагаются черные диваны с кристаллами, зеркальный потолок, аудиосистема с Bluetooth, телевизор, приставка, а также светомузыка.

Автомобиль обычно используют под вечеринки. Такие снимали в американских фильмах.

На полу постелен ковролин, поэтому обстановка прямо как дома.

"Состояние огонь", - отмечает продавец.

У Nysa автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 2,5 л и 70 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за машина о которой мечтает каждый семьянин продается в Барнауле за 4,5 млн рублей.

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