3 сентября
﻿
Автоновости

Что за восьмиколесный вездеход-амфибия продается почти за два млн рублей в Барнауле

Самособранный снегоболотоход на восьми колесах продается за 1,6 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru.

Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Черно-зеленый вездеход выглядит весьма внушительно. Кузов — вытянутый, высокий и крепкий. Как раз для того, чтобы без проблем преодолевать сугробы снега и вязкие болота.

Как правило, снегоболотоходы имеют полный привод и колесную формулу 4×4, 6×6, либо же стоят на гусеницах. И вездеход на восьми колесах — редкость.

Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,5 л, автоматическую коробку передач и 180 лошадиных сил.

«Постоянный полный привод 8×8 (Full Time), гидроусилитель руля, электро-лебедка передняя 12000 LBS c синтетическим тросом, климат-контроль, стерео-система JVС с USB», — дополняют авторы объявления.

Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Дополнительно в автомобиле есть люк, а на капоте — шноркель. В вездеходе оборудованы 4 посадочных места с ремнями безопасности, а также есть экспедиционное оборудование.

Снегоболотоход стоит на теплой парковке, чтобы покупатель мог осмотреть его в любую погоду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость