Что за восьмиколесный вездеход-амфибия продается почти за два млн рублей в Барнауле

Самособранный снегоболотоход на восьми колесах продается за 1,6 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на drom.ru .

Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле

Черно-зеленый вездеход выглядит весьма внушительно. Кузов — вытянутый, высокий и крепкий. Как раз для того, чтобы без проблем преодолевать сугробы снега и вязкие болота.

Как правило, снегоболотоходы имеют полный привод и колесную формулу 4×4, 6×6, либо же стоят на гусеницах. И вездеход на восьми колесах — редкость.

Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле Drom.ru

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,5 л, автоматическую коробку передач и 180 лошадиных сил.

«Постоянный полный привод 8×8 (Full Time), гидроусилитель руля, электро-лебедка передняя 12000 LBS c синтетическим тросом, климат-контроль, стерео-система JVС с USB», — дополняют авторы объявления.

Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле Drom.ru Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле Drom.ru Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле Drom.ru Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле Drom.ru Снегоболотоход за 1,6 млн рублей в Барнауле Drom.ru

Дополнительно в автомобиле есть люк, а на капоте — шноркель. В вездеходе оборудованы 4 посадочных места с ремнями безопасности, а также есть экспедиционное оборудование.

Снегоболотоход стоит на теплой парковке, чтобы покупатель мог осмотреть его в любую погоду.