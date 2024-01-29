29 января
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Автоновости
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Креативные отзывы, на которые вдохновляет своих клиентов Дисконт Авто

Пользователи интернета заметили нечто особенное в отзывах о Дисконт Авто в 2ГИС. Кажется, у салона креативные клиенты. Они не только правильно выбирают место для покупки машины, но и творчески подходят к отзывам.

Дисконт Авто предлагает автомобили с пробегом.
Дисконт Авто предлагает автомобили с пробегом.
Источник: компания "Дисконт Авто".

Привычные отклики похожи на сухое перечисление качеств товара, а клиенты Дисконт Авто написали приключенческие истории с хэппи-эндами.

Например, один из клиентов рассказал личную историю о сложных взаимоотношениях с тещей. Удивила неожиданная развязка: один визит в Дисконт Авто помог решить проблему.

Другой клиент прошел тернистый путь от желания сэкономить до удачной покупки в Дисконт Авто. В коротком, но содержательном стихотворении автор экспрессивно раскрыл все подробности.

Есть и шедевры, приправленные острыми словечками и подробностями мук выбора честного салона для покупки надежного железного коня.

Лучше один раз увидеть! Можно почитать эти небольшие рассказы и почувствать уровень радости от посещения Дисконт Авто, который вдохновляет на создание креативных отзывов.

А если вы еще не знакомы с Дисконт Авто — можно заглянуть и убедиться, что здесь честные менеджеры предлагают честные авто честным людям. Без навязывания ненужных услуг и "мелкого шрифта" в договоре, а еще наличный расчет, который доступен не в каждом автосалоне.

Возможно, после посещения Дисконт Авто, и вы станете автором яркого повествования в сообществах салона. Такие эмоциональные отклики радуют команду менеджеров и заряжают вдохновением превратить рутинную работу в удовольствие.

"Дисконт Авто" (ООО "Сибирь Авто")
Адрес: г. Барнаул, ул. Германа Титова, 58Б
График работы: с 09:00 до 19:00, без обеда и выходных
Тел.: 8 (3852) 605-008; 8-952-000-3252

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