Для настоящих девочек. Нежно-розовый BMW M5 продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

BMW M5 нежно-розового цвета продают за 11,5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Нежно-розовый BMW M5 продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

BMW M5 имеет спортивный характер и может похвастаться элегантностью бизнес-класса. Кузов выкрашен в пудровый розовый цвет, который красиво сочетается с черной решеткой радиатора. У автомобиля рельефный капот с высоким подъемом.

Салон отделан черной кожей. Для максимального комфорта во время набора скорости для водителя сделали специальное карбоновое сидение с технологичной конструкцией.

На приборной панели установлена мультимедийная система с цифровым дисплеем 12,3 дюйма.

У BMW M5 бензиновый двигатель на 4,4 л, автоматическая коробка передач и целых 600 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется всего за 3,4 секунды. Его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 14,8 л в городе, 8,5 л на трассе и 10,8 л в смешанном цикле.