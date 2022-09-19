Дорога на Эльдорадо. Что за легендарный американский автомобиль продается за 1 млн рублей в Барнауле

Легендарный Cadillac Eldorado 1986 года продается за 1,1 млн рублей в Барнауле. Несмотря на почтенный возраст, он все также резво летит по дорогам. Объявление размещено на drom.ru .

Хоть этому автомобилю уже за 30, но выглядит он исключительно. Кузов — черный, глянцевый. Салон обтянут натуральной красной кожей.

Конечно, чтобы Cadillac Eldorado ехал так же быстро, как и в год своего выпуска, владельцу пришлось его обновить. Он провел капитальный ремонт двигателя осенью 2020 года. Внешний вид остался без изменений. В салоне установлены классические аппаратура и музыкальный центр.

Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, бензиновый двигатель на 4,1 л и 130 лошадиных сил. По паспорту, он потребляет 11,8 л. Его пробег — 200 тыс. км.

Разгоняется Cadillac Eldorado за 13 секунд, а его максимальная скорость — 184 км/ч.