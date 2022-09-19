19 сентября
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Автоновости

Дорога на Эльдорадо. Что за легендарный американский автомобиль продается за 1 млн рублей в Барнауле

Легендарный Cadillac Eldorado 1986 года продается за 1,1 млн рублей в Барнауле. Несмотря на почтенный возраст, он все также резво летит по дорогам. Объявление размещено на drom.ru.

Cadillac Eldorado 1986 года за 1,1 млн рублей
Cadillac Eldorado 1986 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru

Хоть этому автомобилю уже за 30, но выглядит он исключительно. Кузов — черный, глянцевый. Салон обтянут натуральной красной кожей.

Конечно, чтобы Cadillac Eldorado ехал так же быстро, как и в год своего выпуска, владельцу пришлось его обновить. Он провел капитальный ремонт двигателя осенью 2020 года. Внешний вид остался без изменений. В салоне установлены классические аппаратура и музыкальный центр.

Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, бензиновый двигатель на 4,1 л и 130 лошадиных сил. По паспорту, он потребляет 11,8 л. Его пробег — 200 тыс. км.

Разгоняется Cadillac Eldorado за 13 секунд, а его максимальная скорость — 184 км/ч.

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