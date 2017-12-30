На контроле у Карлина: стали известны подробности смертельного ДТП на алтайской трассе

Вечером 29 декабря на 140-м км федеральной трассы А-322 столкнулись Toyota и Renault. По уточненным данным ГИБДД, 20-летняя автоледи, жительница Барнаула, за рулем Toyota, не справилась с управлением, выехала на "встречку", где столкнулась с Renault.

В результате ДТП погибли четверо пассажиров Toyota и 1 пассажир Renault. Среди погибших 5-летняя девочка и 17-летняя девушка — сестры женщины - водителя Toyota.

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