28 октября
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Автоновости

Душевный автомобиль. Что за стильный УАЗик продают за 2 млн рублей

УАЗ Патриот 2019 года выпуска продают за 2 млн рублей в Барнауле. У него брутальный тюнинг. Объявление размещено на Drom.ru.

УАЗ Патриот, 2019 года выпуска за 2 млн рублей
УАЗ Патриот, 2019 года выпуска за 2 млн рублей
Drom.ru

УАЗ Патриот — комфортный автомобиль, который проедет, где угодно. У него есть вместительный салон и багажник, а также простота в конструкции и ремонтопригодность.

Владелец привнес в модель свои новшества. В первую очередь украсил кузов рисунком — на нем изображен олень с ветвистыми рогами, позади которого затаились волки. На черном фоне изображение выглядит особенно брутально.

Также продавец установил экспедиционный багажник, силовую защиту порогов, расширитель колесных арок и шноркель. В автомобиле провели антикоррозийную обработку и полную шумоизоляцию салона.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,7 л и механическая коробка передач. По паспорту, он потребляет в городе 14 л, а за его пределами — 11,5 л. Пробег УАЗа — 35 тыс. км.

У Патриота 150 лошадиных сил. Он разгоняется за 20 секунд до 100 км/ч. Его максимальная скорость — 150 км/ч.

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