Две Toyota не смогли разъехаться на главной дороге у ТРЦ «Галактика» в Барнауле

24 декабря на уличной парковке у ТРЦ "Галактика" столкнулись Toyota Matrix и Toyota Corona. Оба автомобиля двигались по главной дороге. Аварию запечатлели очевидцы и выложили фото в паблик "Барнаул22".

Из расположения автомобилей можно предположить, что водитель Matrix во время поворота выехал на полосу для встречного движения. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.